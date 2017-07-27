СМИ: компания DMG выплатит Мадонне компенсацию за вторжение в личную жизнь

Суэцкий канал продлевает скидки для контейнеровозов до конца годаТранспорт 27 июля, 15:27
Испанский баскетболист Родригес хочет в своем первом сезоне в ЦСКА выиграть ЕвролигуСпорт 27 июля, 15:19
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКСКосмос 27 июля, 15:17
Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку заменуСпорт 27 июля, 15:15
Скарамуччи: Трамп может заблокировать новые санкции против РФ, но только чтобы их усилитьМеждународная панорама 27 июля, 15:13
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 27 июля, 15:00
Судебные прения по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко назначены на 15 августаСибирь 27 июля, 14:43
Добыча нефти на Ямале за первое полугодие 2017 года выросла на 25%Экономика и бизнес 27 июля, 14:38
Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". ДосьеБиографии и справки 27 июля, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Британская издательская компания DMG, известная под старым брендом как Associated Newspapers, выплатит американской певице Мадонне и двум ее приемным дочерям компенсацию за вторжение в их личную жизнь. Об этом в четверг сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Отмечается, что певица согласилась с предложенной суммой компенсации, которая публично не разглашается. Ее адвокат заявила, что полученные от издательского дома средства будут переданы в помощь институту педиатрической хирургии в африканской стране Малави.
Мадонна подала иск в Высокий суд Лондона, заявив, что публикация на издаваемом DMG сайте MailOnline принесла ей "значительные личные страдания", поскольку предала гласности сугубо конфиденциальную информацию.
В материале были приведены персональные данные, включая имена, расу и возраст, четырехлетних сестер-близнецов и сирот из Малави - Стеллы и Эстер, - которых певица удочерила в феврале нынешнего года.
Как было заявлено в суде, в тот период, когда информация была опубликована, Мадонна была бы бессильна помочь сестрам, если бы кто-то попытался причинить им ущерб. Тем самым, по мнению стороны, подавшей иск, сам процесс удочерения и его целостность были поставлены под угрозу.
За свою музыкальную карьеру Мадонна продала более 300 млн записей, что является мировым рекордом среди исполнительниц, включенным в Книгу рекордов Гиннесса. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America), она является женским лидером по объемам продаж в XX веке.