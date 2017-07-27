СМИ: компания DMG выплатит Мадонне компенсацию за вторжение в личную жизнь

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Британская издательская компания DMG, известная под старым брендом как Associated Newspapers, выплатит американской певице Мадонне и двум ее приемным дочерям компенсацию за вторжение в их личную жизнь. Об этом в четверг сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что певица согласилась с предложенной суммой компенсации, которая публично не разглашается. Ее адвокат заявила, что полученные от издательского дома средства будут переданы в помощь институту педиатрической хирургии в африканской стране Малави.

Мадонна подала иск в Высокий суд Лондона, заявив, что публикация на издаваемом DMG сайте MailOnline принесла ей "значительные личные страдания", поскольку предала гласности сугубо конфиденциальную информацию.

В материале были приведены персональные данные, включая имена, расу и возраст, четырехлетних сестер-близнецов и сирот из Малави - Стеллы и Эстер, - которых певица удочерила в феврале нынешнего года.

Как было заявлено в суде, в тот период, когда информация была опубликована, Мадонна была бы бессильна помочь сестрам, если бы кто-то попытался причинить им ущерб. Тем самым, по мнению стороны, подавшей иск, сам процесс удочерения и его целостность были поставлены под угрозу.

За свою музыкальную карьеру Мадонна продала более 300 млн записей, что является мировым рекордом среди исполнительниц, включенным в Книгу рекордов Гиннесса. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America), она является женским лидером по объемам продаж в XX веке.