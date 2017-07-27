Роскомнадзор усомнился в необходимости обязывать госорганы вести страницы в соцсетях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Замглавы Роскомнадзора Александра Панков усомнился в необходимости законодательно обязывать государственные органы вести страницы в социальных сетях, поскольку инициатива плохо согласуется с физическими возможностями госслужащих, которым придется выделять время и силы на новую обязанность в ущерб эффективному исполнению других задач.

Ранее сайт "RT на русском" сообщил, что Экспертный совет молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы предлагает разработал поправки в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления", где предлагает ввести в правовое поле уже существующие аккаунты государственных органов в социальных сетях и обязать ведомства создавать такие аккаунты, если организация ранее в соцсети не была представлена.

Если документ вступит в силу, чиновникам придется в обязательном порядке публиковать на официальных аккаунтах контактные сведения подотчетных им ведомств, в том числе и электронную почту, на которую пользователи смогут направлять обращения. В соцсетях для публичного обсуждения также должна будет размещаться информация о внесенных на рассмотрение законопроектах.

"А работать-то они когда будут? Сейчас работа специалиста заключается в том, что он должен рассмотреть условно 100 писем граждан в день с конкретными жалобами, с конкретными проблемами. К этому мы добавляем обязанность ответить на все вопросы, которые появляются у него на странице. Как практикующий госслужащий, могу уверенно сказать, что приблизительно половина этих вопросов к деятельности конкретного специалиста, а зачастую и ведомства, отношения не имеет. Есть нюанс во всех этих инициативах: они немножко не учитывают зачастую физические возможности", - сказал Панков ТАСС.

По его словам, в госорганах существуют пресс-службы, которые могут отвечать на вопросы и давать необходимые разъяснения, поэтому обязывать чиновников давать ответы еще и в социальных сетях излишне.

Мнение министерств

Многие министерства на сегодняшний день имеют не только собственные сайты, но и активно ведут аккаунты в социальных сетях. В частности, Минобрнауки России поддерживает открытое общение со всеми гражданами и использует для этого широкий набор каналов коммуникации.

"На сегодняшний день министерство представлено во всех ведущих социальных сетях - "ВКонтакте", Twitter, Facebook, "Одноклассники", Instagram, LiveJournal. Недавно министерством был запущен канал в Telegram. Ежедневно в официальных сообществах публикуется информация о деятельности министерства, а также о событиях в области российского образования и науки нашей страны. Если подобные требования вступят в силу, то Министерство будет полностью соответствовать им в максимально короткие сроки", - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

В Минприроды России ТАСС сообщили, что министерство ведет аккаунты в Facebook и "ВКонтакте". В частности, в Facebook свои страницы есть и у министра, и у министерства. "Минприроды России поддерживает политику открытости и публичности, продвигает идеи экологического просвещения через социальные сети", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, создан также сайт Года экологии, где размещаются новости и даются ответы на обращения граждан. Кроме того, по словам сотрудника пресс-службы, создан сайт всех заповедников и национальных парков. "Мы обязали все заповедники и национальные парки создать сайт, а также вести соцстраницы", - рассказал собеседник агентства.

Минтруд, в свою очередь, сообщил, что представлен в социальной сети Twitter, где освещается деятельность министерства, в том числе разработка законопроектов.

Мнение Минкультуры

В Министерстве культуры РФ ТАСС сообщили о практике успешного взаимодействия с гражданами при помощи соцсетей. "Это стало возможным в том числе и благодаря личным усилиям министра культуры Владимира Мединского, который на момент вступления в должность являлся активным пользователем таких социальных сетей, как Twitter, LiveJournal, Youtube, - отметили в пресс-службе министерства. - На сегодняшний день количество подписчиков в аккаунтах ведомства превышает 135 тыс. человек (без учета портала культура.рф), и работа с этой аудиторией, учитывая популярность социальных медиа среди молодежи, является одним из приоритетов нашей информационной политики".

При этом в ведомстве заметили, что "полноценное обсуждение законопроектов в подобном формате - не слишком удачное решение ввиду особенностей тех или иных площадок и свободного доступа к ним со стороны населения".

В министерстве полагают, что "для этих целей существует нормативный портал regulation.gov.ru, на котором подобные законопроекты выставлены на общественное обсуждение".