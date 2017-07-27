Первый Университет Национальной технологической инициативы может открыться в 2018 году

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый Университет Национальной технологической инициативы (Университет НТИ) может быть открыт в сентябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Идею создания этого учебного заведения 26 июля на заседании наблюдательного совета АСИ в Петрозаводске одобрил президент России.
"Предполагается, что Университет НТИ начнет работу в ноябре 2017 года. Согласно дорожной карте, при запуске будет создана технологическая платформа выявления компетенций и формирования индивидуальных образовательных программ, а также осуществлена подготовка эксклюзивных модулей обучения у партнеров. Первый набор абитуриентов откроется в 2018 году и составит порядка 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Планируется, что уже к 2020 году в форматах онлайн и офлайн в университете смогут обучаться до 100 тыс. человек. Студентами станут владельцы, топ-менеджеры, маркетологи и руководители научно-технических центров компаний, работающих на рынке НТИ.
"Университет НТИ предполагает новый формат обучения, где необходимые студенту образовательные модули будут индивидуально собираться из числа самых сильных курсов и практик. Это позволит сконцентрировать лучшие разработки институтов, университетов, ФАНО, корпоративных академий, производств и даже единичных специалистов на одной платформе. Как отмечается в концепции создания университета, программа будет учитывать имеющийся у студента уровень компетенций для оптимального подбора курсов. Обучение будет проводиться как в очном, так и заочном режиме", - поясняет пресс-служба.
Сообщается также, что для запуска Университета НТИ планируется выделить средства, предусмотренные на реализацию Национальной технологической инициативы.