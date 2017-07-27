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Продажу алкоголя ограничат в Москве в День города

Общество
27 июля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В местах проведения массовых мероприятий безопасность граждан будут обеспечивать около 15 тыс. сотрудников правоохранительных органов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти ограничат продажу алкоголя в дни празднования 870-летия Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В эти дни на площадках, где будут походить массовые мероприятия, будут дежурить около 15 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе более 4,5 тыс. полицейских и более восьми тыс. сотрудников Росгвардии, среди которых бойцы ОМОНа, а также около 2,5 тыс. народных дружинников, которые будут обеспечивать безопасность горожан.

"В местах празднования Дня города введут ограничения на продажу алкогольной продукции", - сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Ожидается, что в праздновании Дня города примут участие более 10 млн человек.

870-летие столица будет отмечать 9 и 10 сентября под лозунгом "Москва - город, где создается история", который также появится на плакатах. Концепция предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве.

Весь город оформят в стиле русского авангарда. С 1 по 10 сентября пройдет специальный фестиваль "Юбилей Москвы".

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