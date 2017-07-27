В торжествах по случаю Крещения Руси в Киеве участвуют около 100 тыс. верующих

Во время молебна на Владимирской горке перед крестным ходом по случаю годовщины крещения Руси © Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Около 100 тыс. верующих из всех епархий Украинской православной церкви и паломников из-за границы участвовали в молебне на Владимирской горке и крестном ходе с чудотворными святынями в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, которые состоялись в четверг в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Сейчас на площади перед Успенским собором Киево- Печерской Лавры началось всенощное бдение. Богослужение проводят предстоятель УПЦ МП, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вместе с архиереями УПЦ и представителями разных поместных церквей.

Площадь переполнена верующими. Среди участников молебна - общественные деятели, политологи, деятели культуры, верующие из Молдавии и Белоруссии. Многие из прихожан находятся на прилегающих к Успенскому собору улочках. Люди молятся за мир в стране, ее единство, добро, согласие между народами. Духовенство и миряне также помолились за упокой душ тех, кто погиб в ходе событий в феврале 2014 года и военном конфликте в Донбассе.

В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских открыли доступ для всех желающих к 11 чудотворным иконам, которые вместе с мощами святого равноапостольного князя Владимира несли во время крестного хода. Храм будет открыт всю ночь.

В пятницу, 28 июля, на площади перед Успенским собором в 9:00 мск начнется божественная литургия, которую возглавит митрополит Онуфрий.