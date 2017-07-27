Во всех регионах РФ начали создавать "зеленые щиты" вокруг городов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лесозащитные полосы (так называемые зеленые щиты) начали создавать вокруг крупных городов во всех регионах России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ), поступившем в ТАСС в четверг.

"Во всех 85 субъектах РФ начата работа по формированию лесопарковых зеленых поясов. Такие пояса представляют собой основу экологического каркаса для каждого региона, и поэтому они должны быть сформированы уже в этом году", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что к окончанию Года экологии во всех российских регионах должны быть созданы "зеленые щиты". Лесопарковый зеленый пояс сегодня - это действенный инструмент защиты территорий, поэтому этот вопрос актуален для всех регионов", - приводит пресс-служба Народного фронта слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова.

По словам Миронова, "зеленые щиты" следует создавать не только вокруг городов, но и вокруг особо ценных природных территорий. "Например, озеро Байкал, вокруг которого, на наш взгляд, также должен появиться лесопарковый пояс", - подчеркнул он.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.