Участники конкурса "Мы строим мост": школьник Анатолий Журавчак

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны. Один из них — школьник из Самары Анатолий Журавчак.

Анатолию 13 лет, он перешел в седьмой класс самарской школы №10 "Успех". Стихи пишет уже год.

"О конкурсе про Крымский мост я услышал по радио в машине. И сразу в голове сложились строки первого четверостишия: "Ты — Крымский мост! Ты — стройка века! Ты — знак единства и любви! Ты — рук творенье человека, тобой гордиться будем мы". Стихотворение так и назвал по первым строкам", — рассказывает он.

По его словам, остальные строчки родились буквально в течение получаса, пока он играл с мячом во дворе дома.

"В стихотворении говорится о том, что Крымский мост призван объединить всех в общем деле. Крым и Россия — одно целое, несмотря на негодование европейских держав. Мне хотелось высказать свою точку зрения по поводу ситуации с Крымом и принять участие в моем первом таком масштабном конкурсе и прикоснуться к истории Крымского моста", — отметил юный автор.

Присланное на конкурс стихотворение — 36-е по счету из написанных Анатолием. Он пишет стихи на самые разные темы: о войне, о природе, стихи-посвящения родным и близким, дорогим сердцу местам. Пока они нигде не публиковались, но у мальчика есть мечта — издать в будущем книгу своих стихов.

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"Друзья и одноклассники с интересом читают мои стихи, расспрашивают о них. В школе этой весной меня приглашали на уроки к первоклассникам, где я читал свои стихотворения. Видел их живой интерес в глазах. Было очень приятно выступать для них", — говорит Анатолий.

В этом году мальчик принимал участие в нескольких местных конкурсах. Дважды стал лауреатом первой степени на школьных конкурсах стихов в номинации "Авторское чтение". Занял первое место на районном этапе Кирилло-Мефодиевских чтений и второе место на городском этапе чтений. Очень любит творчество Тургенева и Чехова. Анатолию нравится читать русскую классику и зарубежную литературу, произведения в жанре фэнтези. Обожает историю, а также музыку и плавание — эти два занятия в числе любимых.

Времени на стихи, по его словам, ему всегда хватает, несмотря на загруженный учебный и плотный домашний график. Дома его ждет младший брат Костя, которому пока всего четыре года. В будущем Анатолий планирует выбрать творческую профессию.

"В Крыму ни я, ни родители ни разу не были, но очень хочется там побывать, посмотреть на строительство моста, прикоснуться к части истории, — говорит Анатолий. — Желаю всем участникам конкурса успехов в творчестве и побед!"

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Алексей Соколов