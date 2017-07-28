На Кубани подготовили специальные туры для пенсионеров

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КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Специальные туры для пожилых туристов разработали на Кубани. Каждый из 40 экскурсионных маршрутов отличает наличие мест для отдыха, оснащенных перилами и пандусами лестниц и зданий, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"Туры для пожилых предложили 10 районов Кубани. Пешеходные маршруты по горным долинам включают множество оборудованных для отдыха площадок и проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями, это позволяет легко преодолевать расстояния людям преклонного возраста", - отметили в Минкурортов края.
Больше всего специализированных экскурсий предлагает курорт Анапа, традиционного при этом считающийся детской здравницей. Здесь расположено множество археологических памятников, древних православных храмов, этнографический и природный парки. Соседний Крымский и Темрюкский районы, а также Новороссийск предлагают для пожилых туристов экскурсии по объектам сельского и этнотуризма, винные туры и многое другое. Специальные маршруты знакомства с историей и культурой кубанского казачества созданы в Славянском, Новопокровском, Успенском, Усть-Лабинском районах, городе Армавир.
По данным Министерства курортов Кубани, с начала года турпоток в регионе вырос на 2-3%. Это дает основания планировать, что за весь курортный сезон Краснодарский край примет не менее 16 млн отдыхающих.