Участники конкурса "Мы строим мост": капитан дальнего плавания Владимир Пономарев

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Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны.
Один из них — Владимир Пономарев, капитан дальнего плавания. Он написал песню о стройке, находясь вдали от Крыма, у берегов Африки и Аравии. Живет он в поселке Черноморское — самой западной точке Крымского полуострова.
"Пишу на судне, когда нахожусь в рейсе. Строки приходят сами собой, причем во время морских переходов. В частности, стихи, которые стали песней о Крымском мосте, были написаны в Красном море", — рассказал он.
Поэтому строки его стихотворения пронизаны морской тематикой. "Свая к свае, растут опоры, над проливом веселый гул. Пневмомолот могучей силой загоняет их в донный грунт. И плавкраны неугомонно, словно ладные силачи, день и ночь поднимают грузы, строят мост от Тамани к Керчи".
За плечами Пономарева, которому в мае исполнилось 60 лет, долгие морские мили. Он 27 лет работает капитаном на различных судах, практически по всему миру: Вьетнам, Бельгия, Голландия, Малайзия, Мексика, Сингапур. Сейчас водит корабли, которые обеспечивают нефтяные платформы в Саудовской Аравии, в Красном море.
Несмотря на далекие походы, Владимир внимательно отслеживает все события, связанные со строительством моста.
"У меня еще много стихотворений, посвященных преобразованиям, происходящим с момента воссоединения Крыма с Россией. Это события референдума 2014 года, строительство крымских теплоэлектростанций, реконструкция аэропорта в Симферополе. Я за этим внимательно слежу", — говорит Пономарев.
Писать стихи он начал в 2008 году и никому их не показывал. Затем начал размещать в интернете.
"Честно говоря, стеснялся их публиковать, но потом увлекло. Люди читают. Кому-то нравятся, кому-то нет. Но этот обмен мнениями с читателями очень важен", — считает моряк.
Пономарев собирается в следующий рейс в Саудовскую Аравию, который намечен на начало августа.
"Могу уйти в море и раньше, но очень хотелось бы дождаться на берегу итогов конкурса", — говорит он.
Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.
Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.
Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.
Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.
Сергей Павлив