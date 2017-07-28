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Технологический форум "Наноград 2017" открылся в центре "Сириус" в Сочи

Общество
28 июля, 17:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, июля. /ТАСС

Победители конкурсов "Школьной лиги Роснано" вместе с учеными будут искать решение технологических задач в области машиностроения, медицины и фармакологии, а также нанотехнологий, биотехнологии

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СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 300 школьников из 26 регионов России приехали на открывшейся в пятницу в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" молодежный форум "Наноград". Победители образовательных конкурсов программы "Школьная лига Роснано" вместе с учеными и инженерами в течение десяти дней будут искать решение технологических задач в области машиностроения, медицины и фармакологии, а также нанотехнологий, биотехнологии, качества жизни и образования.

"Это площадка для общения, взаимного обмена идеями, поиска совместных проектов, выхода в сетевые сообщества и создания своих сообществ. Целью проекта "Школьная лига Роснано" и было создание методик, которые позволяют детям с одной стороны комплекс естественно-научных дисциплин изучать, с другой стороны, что самое главное, повысить интерес к естественным наукам", - сказал журналистам после церемонии открытия форума генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано" Андрей Свинаренко.

По его словам, еще одна задача форума, который проходит седьмой год подряд в разных городах России, - решить проблему подготовки и поиска инженерных кадров. "Перекос в подготовке кадров у нас существовал в пользу экономистов и юристов, но сегодня тренд меняется", - отметил Свинаренко.

Работающие на рынке технологий компании ждут от ребят предложения по "продлению" жизни биобетона, методов крепления солнечных батареи на различных типах кровли домов, улучшения технологий сварки. Кроме поиска решений различных технических задач в области наноиндустрии, юные инженеры и технологи должны будут разработать стратегию продвижения нового продукта.

Открытая защита решений кейсов от предприятий и церемония закрытия "Нанограда" состоится 5 августа. В завершающих форум мероприятиях планирует принять участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

О "Школьной лиге Роснано"

"Школьная лига Роснано" объединяет учителей школ, исследователей, преподавателей вузов и бизнеса. Участниками программы с 2010-2017 год стали свыше 700 учебных заведений и более 140 партнеров (бизнес-компаний, вузов, исследовательских центров) из 74 регионов страны. Целью образовательной программы является продвижение в российских школах идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь - естественнонаучного.

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