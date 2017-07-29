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Российские военные оказали помощь жителям деревни в сирийской провинции Хомс

Общество
29 июля, 7:14 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 29, июля. /ТАСС

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Тавдгивидзе сообщил, что жителям передали мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 29 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям отдаленной деревни в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Тавдгивидзе.

"Мы приехали в деревню Джеблая, оказываем гуманитарную помощь, в данном населенном пункте проживают три тысячи человек", - сказал он.

По его словам, за время вооруженного конфликта около 50 жителей этой деревни погибли, более 100 были ранены.

Ситуация осложняется тем, что дождей в регионе не было уже несколько месяцев. "В этом году урожай очень плохой, аномальная жара и засуха, люди живут очень бедно. Мы привезли продовольствие: мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло, всего - 400 пакетов", - уточнил представитель Центра.

"С нами приехали военные врачи, которые оказывают медицинскую помощь местному населению", - добавил он. Инфекционисты, дерматологи, терапевты и хирурги осмотрели жителей и оказали помощь нуждающимся.

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