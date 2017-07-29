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История зарождения государственности в Старой Ладоге может попасть в школьные учебники

Общество
29 июля, 13:51 UTC+3 ГАТЧИНА область/ 29, июля. /ТАСС

С такой просьбой к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину обратилась директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея Людмила Губчевская

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ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. История становления древнерусского государства в Старой Ладоге в IX веке может попасть в школьные учебники по истории. Данную инициативу поддержал в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании регионального отделения РИО в Гатчине в рамках торжеств, посвященных 90-летию образования Ленинградской области.

"Учебники по отечественной истории постоянно пополняются, обновляются. Подскажем разработчикам, чтобы в одну из правок добавили", - сказал Нарышкин на предложение директора Староладожского историко-архитектурного и археологического музея Людмилы Губчевской включить историю Старой Ладоги в учебники по истории.

По ее словам, музей посещают иностранные туристы, поэтому весь мир знает о создании государства в IX веке именно в этих местах, а в российских учебниках о Старой Ладоге есть только легенда о захоронении здесь Вещего Олега. "Помогите нам рассказать историю россиянам", - обратилась Губчевская.

В IX веке поселение Ладога в низовьях реки Волхов благодаря географическому положению становится крупным торгово-ремесленным центром. Именно здесь в 862 году произошло то, что можно считать переломным событием в истории становления русской государственности - сюда был приглашен знатный скандинав Рюрик с братьями и дружиной. Многие историки считают это началом зарождения российской государственности.

На встрече особое внимание обращалось на необходимость начинать работу над региональной составляющей преподавания истории в школах в связи с тем, что идет к завершению работа над федеральным стандартом. Нарышкин подчеркнул, что впервые за несколько лет опросы показывают, что россияне считают именно историю Отечества главным школьным предметом.

Представители Исторического общества поделились реализованными проектами, посвященными юбилею Ленинградской области и 100-летию революции, и рассказали о совместных планах на будущее. "В этих местах связь человека со своей историей и родной землей ощущается особенно сильно. Возможно поэтому традиции исторического просвещения в Ленинградской области столь глубоки и богаты", - отметил Нарышкин.

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