Правительство Японии опубликовало карту мест, подходящих для захоронения отходов от АЭС

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии опубликовало карту мест на территории страны для возможного захоронения высокорадиоактивных отходов, количество которых неуклонно возрастает в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" и связанного с этим решения прекратить работу ряда реакторов.

Согласно выводам властей, для таких целей подходит примерно 65% всей земли, главным образом, в прибрежной полосе, не дальше 20 км от воды. Эти требования связаны с необходимостью облегчить перевозку опасных материалов. Непригодной для строительства могильников признаны горные районы, зоны, прилегающие к вулканам, а также места, где проходят границы тектонических плит.

Предполагается, что радиоактивные отходы будут размещать на глубине не менее 300 метров от поверхности, где они смогут безопасно находиться в течение 100 тысяч лет до окончания периода полураспада изотопов. Пока у правительства нет четкого плана, где именно в итоге расположить захоронения, поскольку для этого необходимо провести консультации с местными властями, а они обещают быть крайне сложными, несмотря на обещанные преференции.

На эту карту попали и северо-восточные регионы, пострадавшие от землетрясения и цунами в 2011 году. Однако министерство экономики, торговли и промышленности заверило, что никаких могильников с отходами в этих районах не будет, поскольку расположенные там префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима и так несут на себе тяжелое бремя по восстановлению после трагедии. В качестве одного из наиболее вероятных вариантов сейчас рассматривается малонаселенный остров Сикоку.

По данным на март текущего года, действующие хранилища способны принять до 20 тысяч тонн радиоактивных отходов, при этом они уже заполнены более чем на 70%.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях - "Сэндай" (юго-западная префектура Кагосима), "Иката" (остров Кюсю) и "Такахама" в префектуре Фукуи на побережье Японского моря.