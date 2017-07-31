Каждый четвертый россиянин отмечает улучшение экологической обстановки в РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне стали давать более высокие оценки состоянию окружающей среды, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованные в понедельник на сайте организации. Каждый четвертый опрошенный отмечает улучшение экологической обстановки.

"За прошедшее десятилетие оценки экологической ситуации существенно выросли: уже 50% россиян (против 38% в 2010 году) называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным. Каждый четвертый респондент (24%) сегодня отмечает улучшение экологической обстановки за последние годы. В 2009-2010 годах об этом говорили только 10%. Однако более трети (35%) все же оценивают изменения негативно, 39% считают, что ситуация осталась на уровне пятилетней давности", - отмечают социологи.

По данным исследования, в пятерке неблагоприятных экологических изменений первые места, как и прежде, занимают загрязнение водоемов (52% в 2005 году, 37% в 2017 году) и воздуха (49% и 36% соответственно). Кроме того, в список проблемных также входят загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

Отмечается, что стали более оптимистичны ожидания граждан РФ в отношении будущего: с 7% в 2010 году до 17% в 2017 году выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, при этом доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения снизилась с 39% до 28%. Ответственность за состояние экологии уже возлагается преимущественно не на федеральное правительство (27% в 2010 году - первое место в рейтинге), а на местные (25%) и региональные (23%) власти. Кроме того, усилилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы: с 12% до 25%. При этом отмечается, что около четверти россиян (26%) знают о том, что 2017 год в России объявлен годом экологии.

"Экологическая обстановка не вызывает острого беспокойства у россиян. Они видят положительные изменения и все более уверенно надеются на дальнейшие улучшения. При этом примечательно, что проблемы окружающей среды воспринимаются ими, прежде всего, как тематика "местного уровня". С одной стороны, этот факт свидетельствует о том, что к федеральным властям по этому вопросу особых претензий нет. С другой - подсказывает властям регионов и муниципалитетам сферу, улучшения в которой способны именно им принести политические дивиденды", - прокомментировал данные исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21-22 июля 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.