В Крыму завершилась морская часть экспедиции к местам боев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Морская часть поисковой экспедиции Минобороны РФ к местам боев времен Великой Отечественной войны завершилась в Севастополе, в понедельник начался ее второй - сухопутный - этап, который будет проходить в Аджимушкайских каменоломнях, где будут искать останки погибших защитников Керчи. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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"В ходе первой части экспедиции ее участниками пройдено 500 миль, просканировано 25 квадратных миль, найдено 10 объектов, из них идентифицировано и паспортизировано четыре, проведена церемония отдания воинских почестей с возложением венков на воду почетным караулом на месте гибели паспортизированных кораблей с экипажами", - подвел итоги проделанной работы Булгаков.

Он уточнил, что со дна Черного моря подняты пусковая установка реактивной системы залпового огня "Катюша" с артиллерийского катера АКА-76, пушка "Лендера" с бронированного катера БКА-73 и снайперская винтовка. Останки погибших и самолет Ил-2 в районе поиска обнаружены не были.

Замминистра сообщил, что в сухопутной части экспедиции задействуют 25 военных из 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, которые во вторник прибудут на место проведения поисковых работ.

Всего в двух этапах экспедиции принимают участие около 100 человек и суда Черноморского флота.

В составе экспедиции - представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.