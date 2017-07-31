В Крыму завершилась морская часть экспедиции к местам боев Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Морская часть поисковой экспедиции Минобороны РФ к местам боев времен Великой Отечественной войны завершилась в Севастополе, в понедельник начался ее второй - сухопутный - этап, который будет проходить в Аджимушкайских каменоломнях, где будут искать останки погибших защитников Керчи. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"В ходе первой части экспедиции ее участниками пройдено 500 миль, просканировано 25 квадратных миль, найдено 10 объектов, из них идентифицировано и паспортизировано четыре, проведена церемония отдания воинских почестей с возложением венков на воду почетным караулом на месте гибели паспортизированных кораблей с экипажами", - подвел итоги проделанной работы Булгаков.
Он уточнил, что со дна Черного моря подняты пусковая установка реактивной системы залпового огня "Катюша" с артиллерийского катера АКА-76, пушка "Лендера" с бронированного катера БКА-73 и снайперская винтовка. Останки погибших и самолет Ил-2 в районе поиска обнаружены не были.
Замминистра сообщил, что в сухопутной части экспедиции задействуют 25 военных из 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, которые во вторник прибудут на место проведения поисковых работ.
Всего в двух этапах экспедиции принимают участие около 100 человек и суда Черноморского флота.
В составе экспедиции - представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.