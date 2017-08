Facebook отключила программу искусственного интеллекта, придумавшую свой язык

Компания Facebook была вынуждена отключить одну из своих систем искусственного интеллекта, после того как научные сотрудники обнаружили, что ее чат-боты стали общаться на неизвестном языке. Об этом сообщает портал Tech Times.

Вместо английского разработанная Facebook система стала использовать свой собственный язык, выглядящий для человека как бессмысленный набор слов:

Боб: I can can I I everything else.

Элис: Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to.

Чат-боты искусственного интеллекта, используемые компанией, не были обязаны использовать только английский, поэтому они создали свой собственный язык, который сделал их общение между собой более быстрым и легким. Тем не менее в соцсети решили отключить системы искусственного интеллекта и запрограммировать их на применение исключительно английского языка. В материале Tech Times, в частности, отмечается, что если позволить агентам искусственного интеллекта общаться между собой на собственном языке, то в последствии это может привести к тому, что человек будет больше не нужен для обеспечения их работы.

Ранее, как пишет издание, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявлял, что искусственный интеллект - самый большой риск, с которым сталкивается человечество.