Около 200 заявлений подали жители Петербурга на адаптацию жилья под нужды инвалидов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Около 200 заявлений с июня подали жители Петербурга на адаптацию жилья под нужды лиц с ограниченными возможностями в рамках специальной программы, стартовавшей в городе. Об этом в РИЦ ТАСС во вторник сообщил заместитель председателя Жилищного комитета города Алексей Бородуля.
С июня власти Петербурга начали прием заявлений по программе адаптации жилья для инвалидов, которая запущена в городе после внесения изменений в ряд законодательных актов. Ранее глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков сообщал, что около 150 тыс. инвалидов нуждаются в решении проблемы с доступностью выхода и входа в собственное жилье, вопрос доступности среды для инвалидов остается одной из основных проблем социальной сферы города.
"Итого в региональные подкомиссии подано порядка 200 адресов", - сказал Бородуля.
При этом по словам заместителя председателя комитета по социальной политике Галины Колосовой, потенциально в адаптации из более 600 тысяч инвалидов, проживающих в городе, могут нуждаться до 150 тысяч человек. Это около 112 тысяч человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 16 тыс. инвалидов-колясочников, около 4 тыс. людей с I группой инвалидности по слуху и зрению.
Как отметил Бородуля, нуждающиеся сами должны обратиться с заявлением о необходимости улучшения условий. После этого специальная комиссия должна провести оценку условий проживания - от двора до пригодности самой квартиры.
Если приспособление невозможно, помещение должно быть признано непригодным для проживания инвалида, и, соответственно, ему должно быть предоставлено новое жилье.
Количество средств, предусмотренных на адаптацию в бюджете города, в этом году не уточняется, информация, исходя из поступивших заявок, о необходимом объеме еще собирается. Однако по словам Бородули, уже в трех районах города вне программы ведется адаптация нескольких квартир. "Это шесть адресов, порядка 13 млн рублей, сделаны проекты, деньги выделены на этот год", - отметил он.