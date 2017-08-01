Свыше 150 тыс. туристов из Ирана могут посетить Россию в этом году

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Безвизовый режим для туристических групп, установленный Ираном и Россией, будет способствовать увеличению турпотока, уже в этом году РФ могут посетить более 150 тыс. иранцев. Об этом сказал ТАСС генеральный консул Ирана в Астрахани Али Мохаммади.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана было подписано 28 марта этого года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани. Правительство Ирана приняло 25 июня соответствующее постановление.

"В прошлом году более 120 тысяч человек из Ирана поехали с туристическими целями в Россию, я думаю, в этом году будет больше 150 тысяч человек. Мы надеемся, что и со стороны России увеличится турпоток к нам. Это случится, когда люди больше узнают о культуре, о цивилизации, возможностях и спокойствии в Иране. Но пока количество туристов из России в Иран меньше", - сказал Мохаммади.

По его словам, сейчас Иран входит в список первых 10 стран по количеству туристов, выезжающих в Россию. Особой популярностью у иранских туристов пользуются Москва и Санкт-Петербург.

"Летом в Иране очень жарко, а там приятная погода. Еще для граждан Ирана интересны уникальные исторические места, в том числе Красная площадь в Москве, красивые реки в Санкт- Петербурге. Кроме того, люди в Иране всегда говорят, что хотят увидеть, как выглядят белые ночи в Петербурге, всегда о них спрашивают", - сказал генконсул.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время привлекательными для иранских туристов станут и другие регионы России.

В ожидании круизного лайнера для Каспия

Импульс развитию туризма могут придать и морские путешествия по Каспию. Как считает Мохаммади, это направление перспективно не только для России и Ирана, но и для всех прикаспийских стран. Однако для Каспийского моря нужны соответствующие круизные лайнеры, которые выдержат высокую волну.

"По словам экспертов, высота волны в Каспийском море иногда может достигать высоты волны в океане. Сегодня в странах Прикаспия нет круизных лайнеров для такого моря. Но, по словам губернатора Астраханской области, в Астрахани хотят построить такие корабли. Я надеюсь, что эти планы осуществятся", - сказал Мохаммади.

Он отметил, что в порту Энзели в Иране для пассажирских круизных лайнеров уже построили современные причалы.

Круизное судно проекта PV300VD, которое планируется использовать для перевозок на Каспийском море, было заложено на астраханском судозаводе "Лотос" в 2016 году, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер вместимостью 300 пассажиров будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу "Московского речного пароходства", стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей. Планируется, что лайнер спустят на воду в апреле 2018 года.