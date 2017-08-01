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Два кладбища советских солдат ремонтируют в Польше силами российской стороны

Общество
1 августа, 13:40 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Речь идет о военно-мемориальных захоронениях в Варшаве и Остроленке. Ремонт будет проводиться в несколько этапов из-за большого объема работы и денежных затрат

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ВАРШАВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Посольство России в Польше приступило к ремонту двух крупных кладбищ советских солдат в республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

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По его словам, первый объект - военно-мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а второй - кладбище в городе Остроленка. "Эти кладбища советских солдат относятся к наиболее посещаемым в республике. Они находятся в плохом состоянии, поэтому сейчас выполняются работы по их восстановлению", - информировал Фомичев.

"Ремонт будет проводиться в несколько этапов ввиду большого объема работы и денежных затрат", - добавил представитель Минобороны. Первый этап планируется завершить в конце октября, а к следующим ремонтные бригады приступят в будущем году.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Главная аллея ведет к гранитному обелиску высотой 15 м, к подножию которого в дни государственных и религиозных праздников (как польских, так и российских) гости из разных стран и местные жители приносят цветы, зажигают свечи. На мемориальной доске надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской Армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год".

На воинском братском кладбище в Остроленке похоронен 10 тыс. 831 красноармеец. Это воины, погибшие в 1944 году при освобождении от фашизма районов в нынешнем Мазовецком воеводстве Польши. В 1949 году на это кладбище были перенесены останки из разных мест захоронений в регионе, а позднее был установлен 10-метровый памятник - скульптура воина-освободителя со знаменем в руках на ступенчатом постаменте из камня.

Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.

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