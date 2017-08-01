Глава Грузинской православной церкви подарил Пенсу и Трампу золотые браслеты

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ТБИЛИСИ, 1 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй подарил во вторник вице-президенту США Майклу Пенсу, находившемуся с визитом в Тбилиси, золотой браслет с цитатой из псалма и золотой крест с драгоценными камнями. Этот крест является копией креста с жемчугом, изумрудами и рубинами, который принадлежал царице Тамаре Багратиони, правившей в Грузии в 1184-1213 годах.
Встреча между главой Грузинской православной церкви (ГПЦ) и высоким американским гостем прошла в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси. Как сообщил журналистам представитель ГПЦ, "Илия Второй также попросил вице-президента США отправить вместе с ним такие же подарки для президента Дональда Трампа и первой леди США Меланьи Трамп".
Представитель патриархии рассказал также, что "вице-президент США сам изъявил желание встретиться с Илией Вторым, это была ознакомительная встреча". Она продолжалась около 20 минут, и Пенс назвал ее "важной и примечательной".
Сионский кафедральный собор построен в конце V - начале VI века и считается одним из главных храмов Грузинской православной церкви. До ввода в строй кафедрального Собора Святой Троицы в 2004 году там находилась главная резиденция Католикоса-Патриарха всея Грузии.