В столице Индии открылась фотовыставка "Молодежь в странах БРИКС"

СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с СамойловойКультура 1 августа, 21:58
Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце неделиМеждународная панорама 1 августа, 21:51
Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФМеждународная панорама 1 августа, 21:47
Власти Москвы утвердили программу реновацииОбщество 1 августа, 21:46
"Салават Юлаев" победил "Торпедо" в матче Кубка губернатора Нижегородской областиСпорт 1 августа, 21:42
Тиллерсон: отношения России и США находятся под угрозой дальнейшего ухудшенияМеждународная панорама 1 августа, 21:42
Немец Бишофф выиграл 10-й этап веломарафона Москва - ВладивостокСпорт 1 августа, 21:21
Лепсая: "Спартак-2" не создал "Балтике" больших проблем в матче ФНЛСпорт 1 августа, 21:18
Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в КиевеМеждународная панорама 1 августа, 21:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Выставка документальной фотографии "Молодежь в странах БРИКС" открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в центре индийской столицы.
Организаторами обширной экспозиции, представившей хронику деятельности молодежных структур объединения, стали посольство России и Международный форум БРИКС в ассоциации с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и Форумом индийских фотографов и художников.
"Эта выставка - часть нашей большой работы, направленной на выполнение решений, принятых на саммите БРИКС в октябре прошлого года в индийском штате Гоа", - сообщила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.
Из Бразилии, России, Индии и ЮАР были присланы свыше 1,2 тыс. фото, ярко иллюстрирующих участие молодежи в развитии объединения, разработке новой политики и расширении его влияния на мировые процессы.
Для экспонирования в этом году было отобрано около 150 снимков, посвященных взаимодействию в области инноваций и современных технологий ведения бизнеса, синергетике средств массовой информации, совместным образовательным, культурным и спортивным проектам, направленным на укрепление связей между представителями молодого поколения.
Как пояснила ТАСС Ананд, фотовыставка "Молодежь в БРИКС" будет ежегодным проектом. По ее мнению, "в активное взаимодействие в рамках БРИКС должно вовлекаться как можно больше молодых людей, потому что именно им предстоит укреплять объединение в интересах народов входящих в него стран, глобальной стабильности, социально-экономического развития и мира".
Также, по словам Ананд, индийская молодежь сейчас активно готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре этого года в Сочи. "Мы хотим, чтобы Индия была достойно представлена на этом форуме, который, несомненно, послужит укреплению взаимопонимания и дружбы молодых посланцев со всего мира", - подчеркнула она.