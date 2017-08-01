В столице Индии открылась фотовыставка "Молодежь в странах БРИКС"

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Выставка документальной фотографии "Молодежь в странах БРИКС" открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в центре индийской столицы.

Организаторами обширной экспозиции, представившей хронику деятельности молодежных структур объединения, стали посольство России и Международный форум БРИКС в ассоциации с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и Форумом индийских фотографов и художников.

"Эта выставка - часть нашей большой работы, направленной на выполнение решений, принятых на саммите БРИКС в октябре прошлого года в индийском штате Гоа", - сообщила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

Из Бразилии, России, Индии и ЮАР были присланы свыше 1,2 тыс. фото, ярко иллюстрирующих участие молодежи в развитии объединения, разработке новой политики и расширении его влияния на мировые процессы.

Для экспонирования в этом году было отобрано около 150 снимков, посвященных взаимодействию в области инноваций и современных технологий ведения бизнеса, синергетике средств массовой информации, совместным образовательным, культурным и спортивным проектам, направленным на укрепление связей между представителями молодого поколения.

Как пояснила ТАСС Ананд, фотовыставка "Молодежь в БРИКС" будет ежегодным проектом. По ее мнению, "в активное взаимодействие в рамках БРИКС должно вовлекаться как можно больше молодых людей, потому что именно им предстоит укреплять объединение в интересах народов входящих в него стран, глобальной стабильности, социально-экономического развития и мира".

Также, по словам Ананд, индийская молодежь сейчас активно готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре этого года в Сочи. "Мы хотим, чтобы Индия была достойно представлена на этом форуме, который, несомненно, послужит укреплению взаимопонимания и дружбы молодых посланцев со всего мира", - подчеркнула она.