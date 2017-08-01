Безопасность в Москве в день ВДВ обеспечат около 1,5 тыс. полицейских и бойцов Росгвардии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Москве в среду, 2 августа, когда отмечается День Воздушно-десантных войск.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения вышеуказанных мероприятий задействуется более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 2 августа в Москве пройдут торжественные и праздничные мероприятия, в том числе литургия в храме пророка Илии, считающегося небесным покровителем служащих ВДВ, авиаторов и десантников, концертная программа с участием самодеятельных коллективов ВДВ на Васильевском спуске Красной площади, а также церемония возложения венка и цветов военнослужащими и ветеранами ВДВ к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.

Кроме того, также пройдут традиционные встречи бывших воинов-десантников в ЦПКиО им. Горького, парках культуры и отдыха "Сокольники" и "Измайлово", на ВВЦ и Поклонной горе.