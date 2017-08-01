МЧС доставило из Ростова-на-Дону восемь тяжелобольных на лечение в Москву

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил восемь тяжелобольных людей на лечение в Москву из Ростова-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолет Superjet-100" МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных - одного человека из Москвы в Ростов-на-Дону и восьмерых - из Ростова-на-Дону в Москву", - сказал собеседник агентства, добавив, что пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

Во время полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России.

Пациента из Москвы привезли для специализированного лечения в Ростовскую областную клиническую больницу, после чего спецборт вернулся в Москву, куда доставил восьмерых больных, которые затем были госпитализированы в Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.