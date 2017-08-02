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Древнюю вазу из экспозиции музея "Метрополитэн" возвратят в Италию

Общество
2 августа, 9:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Ваза, на которой изображен бог виноделия Дионис и сатир, является работой греческого мастера Питона и датирована 360 годом до н. э.

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Древняя ваза из греко-римской экспозиции нью-йоркского музея "Метрополитэн"

Древняя ваза из греко-римской экспозиции нью-йоркского музея "Метрополитэн"

© Metropolitan Museum of Art via AP

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Уникальная ваза с изображением греческого бога виноделия Диониса и сатира изъята из греко-римской экспозиции нью-йоркского музея "Метрополитэн" и передана в окружную прокуратуру на Манхэттене. Работа греческого мастера Питона, датированная 360 годом до н. э., была похищена, как полагают представители правоохранительных органов, при раскопках древнего захоронения на юге Италии в 1970 году. Сотрудники прокуратуры обратились в музей после того, как тщательно изучили поступившие к ним от европейских археологов материалы, связанные с поиском похищенных сокровищ.

"Метрополитэн" приобрел эту вазу на аукционе Sotheby's в 1989 году за $90 тыс., причем в момент продажи вопросов по поводу происхождения раритета не возникло. "Музей старательно работал над тем, чтобы эта ситуация была урегулирована справедливо", - заявил в интервью газете The New York Times представитель нью-йоркского музея Кеннет Уэйн.

По данным издания, история с "вазой Диониса" напоминает ситуацию с другим уникальным творением древних мастеров - так называемым "Кратером Эфрониоса". Ваза емкостью 45 литров, предназначенная для смешивания вина и воды, была изготовлена около 515 года до н. э. и относится к так называемым "краснофигурным" сосудам. На ней изображен эпизод Троянской войны с фигурами афинских юношей, готовящихся вступить в бой. Как выяснилось, эта ваза была похищена при раскопках этрусского захоронения неподалеку от Рима в 1971 году. Музей приобрел ее у американского коллекционера за $1 млн. С 1971 по 2008 год она экспонировалась в "Метрополитэн", но потом была доставлена в Италию в рамках программы возвращения произведений древнего искусства в страны, где они были первоначально изготовлены.

Последний по времени пример с "вазой Диониса", отметила газета, свидетельствует о том, что все большему числу музеев приходится проверять свои коллекции на предмет поиска экспонатов, полученных не всегда ясным путем из Италии, Греции, Египта, Индии, Турции и других стран. Только в нынешнем году, по данным газеты, из одной из арт-галерей на Манхэттене в Грецию был возвращен элемент мраморного саркофага, а древняя амфора, оцененная в ;250 тыс., вернулась в Италию.

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