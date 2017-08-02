Глава ФССП потребовал не повторять ошибок взыскания долгов по зарплатам в Нижнем Тагиле

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов потребовал от подчиненных не повторять ошибок при взыскании долгов по зарплате, аналогичных ситуации на заводе в Нижнем Тагиле, работники которого пожаловались президенту во время "Прямой линии".

"В Свердловской области установлены факты бездействия по исполнительному производству в отношении ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных материалов", - отметил Аристов, выступая на коллегии ФССП. По его словам, к нарушению прав работников привело "длительное непринятие мер по обращению взыскания на имущество должника и его последующее банкротство". При этом, заметил он, в работе территориальных органов ФССП проверки центрального аппарата ФССП выявляют многочисленные факты нарушений.

Аристов отметил, что число производств по взысканию долгов по зарплате остается на прежнем уровне (в этом году - 357 тысяч). Число производств, по которым задолженность по зарплате взыскана полностью, увеличилось до 185 тысяч, а сумма взыскания выросла на 1 млрд рублей - до 5,8 млрд рублей.

Вместе с тем, предупредил директор ФССП, формальный подход к вопросам исполнения социально значимых категорий исполнительных производств, который был продемонстрирован главным судебным приставом Свердловской области, должен быть исключен. Особое внимание он потребовал обратить на взыскания задолженности по зарплате с крупных предприятий-должников.