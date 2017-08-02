Национальный музей Дамаска вновь открылся после создания зоны деэскалации

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ДАМАСК, 2 августа. /ТАСС/. Национальный музей в Дамаске открылся для посетителей после создания зоны деэскалации в пригородном районе - Восточной Гуте, сообщил журналистам заместитель директора музея Джеха Обукахля.
По его словам, музей был закрыт несколько лет из-за войны, и сотрудники опасались, что боевики под видом посетителей выкрадут исторические ценности и экспонаты. Даже во время обстрелов, пока комплекс был закрыт, работники музея не покидали его и дежурили по несколько человек, прятали экспонаты, которые можно было спрятать.
"В этот сад прилетали снаряды. Мы спасали экспонаты, прятали [их]. Мы очень боялись пожара, но все обошлось, сейчас стало спокойно. Всего в четырех километрах отсюда находились [вооруженные] группировки, но сейчас они тоже за перемирие", - рассказал журналистам Обукахля.
Самые ценные экспонаты, среди которых древние мозаики, амфоры, барельефы, монеты и скульптуры, по-прежнему спрятаны в укрепленном подземном хранилище. По словам сотрудников музея, с началом войны в музей стали свозить экспонаты из других районов страны - Идлиба, Алеппо, Дейр- эз-Зора, Пальмиры.
"Я очень рад, что мы успели вывезти эти исторические находки из Пальмиры, пока их не украли боевики. Это была бы утрата для всего мира", - пояснил хранитель музея Халдон Эссаед.
Он также сообщил, что в музее ждут подходящего момента, чтобы открыть для мирных жителей масштабную выставку со спасенными из разных сирийских городов историческими ценностями. По словам Эссаеда, это может произойти в ближайшее время, поскольку в зоне деэскалации Восточная Гута благодаря работе российской военной полиции на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах ситуация стабилизировалась, и боевики вооруженной оппозиции перестали обстреливать город.