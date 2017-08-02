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В Ярославской области приставы обеспечили ремонт 50 автодорог с начала года

Общество
2 августа, 13:06 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 2, августа. /ТАСС

В регионе также обеспечен снос более 170 самовольно возведенных построек и ликвидированы две несанкционированные свалки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы в Ярославской области обеспечили выполнение 50 решений судов о ремонте автодорог в текущем году. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В первом полугодии текущего года в Ярославской области окончено 50 исполнительных производств данной категории - почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2016 года", - сообщил он.

С начала года приставы также обеспечили снос более 170 самовольно возведенных построек. Ликвидированы две несанкционированные свалки. Кроме того, приставы ввели 630 исполнительных производств в области экологического законодательства, завершив 250 из них на общую сумму 9 млрд рублей.

Директор ФССП также отметил, что в Ярославской области судебные приставы взыскали задолженности перед предприятиями ТЭК в этом году на общую сумму более 1 млрд рублей - на 770 млн рублей больше, чем в первом полугодии 2016 года. В общей сложности они исполняли более 1 тысячи решений судов о взыскании таких долгов в области.

Взысканные долги по зарплате в регионе за полгода составили 89 млн рублей из общей суммы 180 млн рублей.

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