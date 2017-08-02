Бесплатные занятия шахматами организуют в школах Мордовии с 1 сентября

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ТАСС, 2 августа. Глава Мордовии Владимир Волков поручил Минобразования республики с 1 сентября открыть шахматные кружки во всех школах региона. Об этом сообщает пресс-служба главы республики и правительства Мордовии.
Ранее министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью газете "Известия" выступила с предложением о введении в школах бесплатных занятий шахматами. По мнению министра, эта игра развивает способности школьников.
"Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков поддержал предложение министра образования и науки России Ольги Васильевой о введении в школах бесплатных занятий шахматами. Он поручил министерству образования республики разработать и внедрить новые образовательные модули по курсу "Шахматы". С 1 сентября во всех крупных и средних школах Мордовии планируется открыть спецкурсы или кружки по шахматам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как пояснили в Министерстве образования Мордовии, в настоящее время началась подготовка преподавателей, которые будут вести курс шахматной игры. Некоторые муниципальные районы Мордовии решили начать занятия шахматами в группах детских садов. Работа ведется в тесном сотрудничестве Министерства образования республики и Минспорта Мордовии.