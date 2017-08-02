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В Архангельске открыли памятный знак жертвам германской диверсии 1916 года

Общество
2 августа, 18:41 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, августа. /ТАСС

В разгар Первой мировой войны в архангельском порту произошло несколько взрывов, уничтоживших ключевые сооружения и унесших жизни около 800 человек

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Открытие памятного знака жертвам взрывов в архангельском порту Бакарица, которые произошли в 1916 году в результате диверсии германских спецслужб, прошло в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Мы отдаем дань уважения и чтим память тех людей, кто сто лет назад принимал активное участие в обеспечении экономической безопасности нашего государства, наших союзников. Этот мемориал станет еще одной исторической точкой на карте Архангельска, которая будет иметь большое значение для молодежи, для всех горожан", - приводит пресс-служба слова замглавы города Николая Евменова.

Порт Архангельска имел большое значение в годы Первой мировой войны - из-за блокирования противником балтийских и черноморских портов суда с грузами направлялись на север. Только с сентября по октябрь 1914 года в порт Архангельска было доставлено 540 тысяч тонн различных грузов. А 26 октября 1916 года в результате диверсии германских спецслужб в порту Бакарица произошла серия взрывов - было разрушено каменное здание электростанции, пожарное депо, сгорели десятки деревянных строений, затонул плавучий кран, ударной волной повреждены надстройки нескольких судов.

В результате диверсии погибли не менее 800 человек, еще около 1200 были ранены. Точное число жертв неизвестно до сих пор.

"Открытие памятного знака - идея не новая, она родилась сразу после тех взрывов на Бакарице, чтобы почтить память жертв. Тогда даже был организован специальный комитет по созданию памятника, но помешала череда тревожных событий: Февральская революция, Октябрьская революция, затем Гражданская война и интервенция... Создав памятный знак сейчас, мы исполняем волю тех, кто был инициатором этой идеи в те годы",- сказал на митинге в честь открытия знака один из инициаторов его установки Лев Варфоломеев.

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