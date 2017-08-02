Участники "Арктики-2007" спустя 10 лет рассказали о лежащем на дне океана флаге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Экипаж экспедиции "Арктика-2007", совершивший первое в истории подледное погружение на дно океана в географическую точку Северного полюса, 2 августа отмечает 10-летие этого события. Участники экспедиции рассказали ТАСС о ярких моментах этого спуска и его значении для науки.

"Арктика-2007" - высокоширотная арктическая экспедиция, проходившая с апреля по октябрь 2007 года, в ходе которой, в частности, при погружении на обитаемых глубоководных аппаратах "Мир-1" и "Мир-2" впервые было достигнуто дно Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса и отработана технология подледного погружения. В этот день исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров вместе с другими семью исследователями водрузил флаг России на дно океана. В ходе экспедиции исследовались природная среда Арктики, геологическое строение арктического шельфа, была эвакуирована дрейфующая "Ледовая база" и высажена дрейфующая станция "Северный полюс-35".

"2007 год был аномальным - никогда до этого в Арктике не наблюдалось такого сильного разрушения ледового покрова, - отметил начальник экспедиции "Арктика-2007" Владимир Соколов. - Благодаря тому, что в этот момент в высоких широтах находились квалифицированные ученые, которые могли оценить происходящее, нам легче понимать процессы потепления, которые происходят в Арктике в настоящее время".

"2 августа 2007 года, накануне спуска я принес (Артуру) Чилингарову прямо в каюту флаг нашего с ним родного Санкт-Петербурга и предложил нарушить заранее оговоренный протокол - положить точно на дно Северного полюса флаг родного города", - вспоминает участник событий, вице- президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий.

В тот день об установке Чилингаровым на глубине 4302 метра титанового флага России узнал весь мир, а о флаге Санкт-Петербурга в капсуле не были в курсе даже участники уникального проекта. "О флаге Санкт-Петербурга в капсуле на дне я не знал", - говорит начальник экспедиции "Арктика-2007".

Слагаемые проекта

Как рассказал Чилингаров, идея подледного погружения на Северном полюсе принадлежит Анатолию Сагалевичу из лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии Российской Академии наук. "Он заронил мне идею, мы вместе задумали эту экспедицию", - поделился Чилингаров.

Участники экспедиции базировались на научно- экспедиционном судне "Академик Федоров" и атомном ледоколе "Россия". На "Федорове" расположился штаб экспедиции "Арктика-2007" во главе с Владимиром Соколовым, в трюмы судна в Балтийске (Калининградская область) разместили глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2", в Мурманске судно приняло на борт два вертолета Ми-8 с экипажами и главным пилотом Вадимом Базыкиным.

Развернуть Экспедиционное судно "Академик Федоров" © НИИ Арктики и Антарктики/ТАСС Экспедиционное судно "Академик Федоров" © НИИ Арктики и Антарктики/ТАСС

На ледоколе "Россия" располагался штаб высокоширотной арктической глубоководной экспедиции во главе с Артуром Чилингаровым. "Материнское" судно аппаратов "Мир" - "Академик Мстислав Келдыш" - использовать было нельзя, так как оно не предназначено для работы в ледовых условиях.

По мнению Чилингарова, задумка удалась, потому что "удалось сколотить коллектив, в котором люди верят в успех предприятия".

Первый спуск

Технические спуски осуществили пилоты "Мира-1" и "Мира-2" Анатолий Сагалевич и Евгений Черняев 29 июля северо-восточнее архипелага Земля Франца-Иосифа, аппараты погружались поочередно.

"Были эмоции, сложности, но справились, - вспоминает Соколов. - Главная проблема была в том, что обычную схему расстановки буев, по которым аппараты ориентируются под водой, использовать было нельзя, так как лед отражает сигналы. Обычно буи располагали на тросах под поверхностью воды, мы должны были поставить буи со льда, чтобы аппараты при всплытии на них ориентировались: разработали новую технологию".

"Если бы те спуски в районе Земли Франца-Иосифа не удались, экспедиция бы вернулась. Они были первыми в истории спусками обитаемых глубоководных аппаратов во льдах", - сказал Соколов, пояснив, что именно с этого момента Россия получила в свое распоряжение технологию погружения обитаемых аппаратов во льдах.

К полюсу

В район Северного полюса суда шли быстро в условиях хорошей погоды. "Разрушение льда было исключительное, поэтому ледокол шел, не испытывая никаких проблем. "Академик Федоров" шел за ним по проложенному каналу очень уверенно", - вспоминает Соколов.

В районе Северного полюса с борта "Академика Федорова" пилот Вадим Базыкин поднял вертолет с учеными Владимиром Соколовым и Сергеем Фроловым, чтобы произвести ледовую разведку: найти подходящую полынью, которая могла бы послужить "окном" для погружения аппаратов "Мир". Они определили полынью, ближайшую к географической точке полюса, и судно было заведено в нее ледоколом. Ледокол отошел в сторону, чтобы обеспечить максимальное пространство для спуска аппаратов, команда начала готовиться к спуску.

"Накануне спуска кто только из московских начальников не звонил Артуру Чилингарову и не уговаривал отказаться от этой идеи, - вспоминает вице-президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий. - Всю ночь Артур не спал, а под утро признался мне: "Я первый раз в жизни написал завещание".

"В ту ночь, кажется, никто не спал, и увидели, как к нашим судам вдруг притопал хозяин Арктики - громадный мишка, - продолжает Стругацкий. - Он словно решил пожелать нам успехов".

"Форточка" во льдах

"Сложность была в том, что кораблю надо оставаться на одном месте долгое время, а в этих широтах суда перемещаются вместе с дрейфом льдов", - пояснил Чилингаров.

"Миры" - отечественные глубоководные аппараты конструктора Игоря Михальцева - способны выдержать 600 атмосфер, работать на глубине до шести километров с экипажем из трех человек - пилот и два наблюдателя, - отметил Стругацкий. - В точке полюса им пришлось спускаться в крохотную "форточку" чистой воды, готовую в любой момент захлопнуться".

"Вначале спустили за борт судно обеспечения - катер водолазов, которому предстояло отцеплять и подцеплять глубоководные аппараты к 50-тонному крану "Академика Федорова", - рассказал Соколов. - Первый "Мир" с Артуром Чилингаровым, пилотом аппарата Анатолием Сагалевичем и с борт-наблюдателем Владимиром Груздевым был поднят из трюмов и аккуратно вынесен краном за борт. Все находилось в дрейфе, система жила, рядом, за бортом, двигались льдины в полутумане, периодически наплывавшем из океана".

Развернуть Глубоководный аппарат "Мир-1" © Сергей Хворостов/ТАСС Глубоководный аппарат "Мир-1" © Сергей Хворостов/ТАСС

"В 9.28 мск "Мир-1" <...> - начал погружаться в темно-голубую воду", - рассказал Стругацкий. По наблюдениям Соколова, "часы, которые аппараты провели под водой, были особенно тягостными для команды, которая обслуживала спуски и осуществляла с ними оперативную связь". "Они сильно переживали. Я с ними постоянно контактировал и видел напряжение на лицах", - заметил Владимир Соколов.

Во время спуска на Северном полюсе на глубине 3 тысяч метров связь с аппаратами прервалась.

"Гидронавты, конечно, знали, что в этом слое в Северном Ледовитом океане замолкают радиомаяки, а вместо звуков рации слышится комариный писк, - говорит Стругацкий. - Через три часа после начала погружения Чилингаров вышел на связь с "Академиком Федоровым": "Мир-1" на грунте, глубина - 4 302 метра, сели на грунт желтого цвета". И вдруг добавил: "В иле подняли такую бучу, что она долго не могла осесть".

Флаг Петербурга

По словам Стругацкого, погружение в точке полюса буквально в первые минуты посадки на дно океана вызвало "целую бучу" не только на океанском дне - "оно тут же стало главным событием для информагентств и телеканалов".

"Когда операция планировалась, ни о каком флаге не шла речь, - отметил начальник экспедиции "Арктика-2007". - Это уже в процессе подготовки один из техников, которые обслуживают этот аппарат, <...> придумал: "А что, у нас титан есть, давайте мы флаг России поставим на Северном полюсе".

Развернуть Флаг России на Северном полюсе © Личный архив Владимир Соколова Флаг России на Северном полюсе © Личный архив Владимир Соколова

"Я заранее продумал одну хитрость: накануне спуска я принес Чилингарову в каюту флаг Санкт-Петербурга и предложил нарушить заранее оговоренный протокол - положить точно на дно Северного полюса флаг нашего родного города. Я знал, что блокадный мальчишка, переживший еще в детстве все ужасы войны и чуть не погибший после очередного артобстрела в родном доме на Маклина, <...> эту мою идею поддержит и заранее афишировать ее не станет. <...> Уверен, он (флаг) и сейчас там на 4-километровой глубине", - улыбается Стругацкий.

Флаг России был изготовлен из титана и, по словам Стругацкого, находился снаружи, в манипуляторе "Мира-1". Его установили в точке Северного полюса, чуть отошли на малых оборотах и сфотографировали. Собеседник агентства продемонстрировал сохранившийся у него сувенир - стаканчик, побывавший на глубине более 4 километров, во время тех спусков, - он уменьшился в несколько раз под воздействием силы сжатия. Также с помощью манипулятора со дна на полюсе были взяты пробы грунта.

Развернуть Стаканчик, деформированный под давлением толщи воды на глубине более 4 километров на Северном полюсе © Наталия Михальченко/ТАСС Стаканчик, деформированный под давлением толщи воды на глубине более 4 километров на Северном полюсе © Наталия Михальченко/ТАСС

Те почти девять часов, которые аппараты провели под водой, показались ожидавшим их наверху вечностью, но действительно опасная ситуация сложилась в момент всплытия.

"Представьте себе картину: мы все висим возле борта, в полынье видна сквозь воду красно-желтая 19-тонная махина, но вместо того чтобы окончательно всплыть, она устремляется то под киль "Федорова" и, что совсем ужасно, к его корме, к винтам", - рассказал Владимир Стругацкий. "Существенных повреждения "Мир-1" не получил, были небольшие косметические нарушения, связанные с антенной и прожектором", - говорит Соколов.

Погрузились, что дальше?

"Наше погружение, наша акция - это географическое событие, а не политическое, это как поставить флаг на Эвересте или на Луне. Экспедиция стала географическим открытием", - пояснил Чилингаров.

Отработанные 10 лет назад технологические решения, по словам Владимира Соколова, нужны для работы с глубоководными объектами, при строительстве платформ в ледовых условиях, при оказании технологической помощи и выполнения спасательных операций. "Технология была создана", - сказал он.

Пилот "Мира-1" Анатолий Сагалевич рассказал, что готовит для аппаратов новые проекты. Он убежден, что "развитие арктической зоны потребует использования на практике технологии подледного погружения, созданной на "Мирах" 10 лет назад". А Артур Чилингаров собирается в очередную полярную экспедицию, посвященную 40-летию похода ледокола "Арктика" к Северному полюсу, когда в августе 1977 года знаменитый полярный капитан и друг Чилингарова Юрий Кучиев впервые в мире привел надводный корабль на вершину планеты.