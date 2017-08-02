В Абхазии захоронили останки советских солдат, погибших 75 лет назад на перевалах Кавказа

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Останки 33 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, похоронены с воинскими почестями в селе Псху Сухумского района в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в церемонии захоронения 33 советских солдат, погибших на подступах к Санчарскому перевалу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воинов похоронили в высокогорном селе Псху Сухумского района", - отмечается в сообщении.останков.

"Каждый солдат должен быть предан земле, память о павших должна быть передана подрастающим поколениям", - сказал Хаджимба на траурном митинге. Президент поблагодарил абхазских и российских организаторов и участников поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт - 2017", которые обнаружили останки воинов, погибших в горах Абхазии во время штурма Санчарского перевала в октябре 1942 года.

Соорганизатор экспедиции, заместитель директора Музея боевой славы им. В. Ардзинба, историк Николай Медвенский сказал, что Великая Отечественная война закончилась 72 года назад, но "ее эхо еще долгие годы будет беспокоить ныне живущих и будущие поколения".

"Сегодняшнее событие является тому наглядным примером. 33 солдата и офицера 66-го и 307-го стрелковых полков 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, которые погибли 15 октября 1942 года при попытке штурма Санчарского перевала, сегодня, спустя 75 лет, были преданы земле", - отметил он.

Останки, найденные летом 2016 года во время экспедиции молодых ученых, были спущены с перевала Санчара в село Псху 20 июля этого года. Распоряжением президента была создана специальная комиссия по организации доставки и захоронению останков советских бойцов с воинскими почестями.

В Великой Отечественной войне приняли участие 55 тыс. выходцев из Абхазии, 22 уроженца республики удостоены звания Героя Советского Союза. Порядка 17,5 тыс. абхазских воинов погибли, 8 тыс. считаются пропавшими без вести.