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Центр экстренной и радиационной медицины МЧС подтвердил сотрудничество с ВОЗ

Общество
3 августа, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Отмечается, что взаимодействие осуществляется по проблемам лечения и реабилитации участников последствий ядерных и других аварий и катастроф

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) МЧС РФ продолжит сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России вновь подтвердил статус центра, сотрудничающего с ВОЗ. Взаимодействие осуществляется по проблемам лечения и реабилитации участников последствий ядерных и других аварий и катастроф. Регистрация учреждения, которая проводится раз в четыре года, продлена до 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Согласно концепции ВОЗ по ликвидации последствий радиационных и химических аварий, во ВЦЭРМ созданы бригады для оказания помощи в подобных ЧС. По запросу организации они могут быть направлены в зону бедствий. Также учреждения ведут совместную научную деятельность.

"ВЦЭРМ сотрудничает с ВОЗ с 1995 года. За годы работы центра обследование, лечение и реабилитацию прошли более 25 тыс. человек, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф. По большей части это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС", - добавили в пресс-службе.

Статус сотрудничества ВОЗ имеют около 20 лечебных учреждений и медицинских центров России.

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