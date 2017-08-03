Минобрнауки выделит свыше 1 млрд рублей на поддержку региональных колледжей в 2018 году

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобрнауки выделит свыше 1 млрд рублей на поддержку региональных программ развития профессионального образования в 2018 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"В 2018 году на поддержку региональных программ развития профессионального образования будет выделено более 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - более 1 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.
Средства будут направлены на модернизацию колледжей и создание условий для обучения людей с ограничениями по здоровью.
"Часть средств пойдет на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов", - отметили в пресс-службе.
Такие организации будут обеспечивать методическую и информационную поддержку развития региональных систем инклюзивного профобразования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъекте РФ.