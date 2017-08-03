Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всемирный конгресс татар попросит Минобрнауки разрешить ЕГЭ на национальных языках

Общество
3 августа, 18:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, августа. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что рабочий вариант соответствующего законопроекта уже готов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар обратятся к Министерству образования и науки РФ с предложением разрешить сдавать учащимся национальных школ ЕГЭ на родном языке. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам съезда в Казани.

"Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар решили обратиться к Министерству образования и науки РФ с предложением о необходимости предоставления права обучающимся национальных школ сдавать Единый государственный экзамен на родном языке и разработки нормативно-правового документа, регулирующего обеспечение, в том числе финансовое, прав граждан в обучении на родном языке и изучении родного языка", - говорится в тексте резолюции.

Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщил в ходе работы съезда председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, уже готов рабочий вариант соответствующего законопроекта.

"Я считаю, что учащиеся национальных школ должны иметь право сдавать ЕГЭ на родном языке. И это должно быть закреплено федеральным законом. У нас уже есть рабочий проект этого закона, этот закон, в случае принятия, коснется всех языков, которые изучаются в российских школах", - сказал он, добавив, что такие нововведения нужно внедрять исходя из готовности школ регионов к сдаче и приему экзаменов в таком формате.

Развитие языка и духовное наследие

Также делегаты съезда решили разработать с участием широкой общественности и принять платформу сохранения и развития языка и духовного наследия татарского народа.

Кроме того, делегаты попросят правительство республики Татарстан рассмотреть возможность создания детского образовательного канала на татарском языке Уен ТВ (Игра ТВ) и включить в программу "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2019 годы)" подготовку и издание истории татарских поселений РФ.

VI съезд Всемирного конгресса татар проходит со 2 по 6 августа 2017 года в Казани. Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина
3
Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA
4
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
5
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
6
Глава МИД Германии считает, что Россия вновь поворачивается в сторону Европы
7
Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама