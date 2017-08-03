Эксперт: ведение аудиопротокола позволит качественнее бороться с фальсификацией в судах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко поддерживает идею Cовета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который предлагает сделать обязательным ведение аудиопротокола судебных разбирательств.

"Все суды оборудованы техническими средствами, позволяющими вести аудиозапись судебных заседаний, однако она в обязательном порядке не осуществляется, что не позволяет бороться с фальсификацией судебных протоколов. Для исправления ситуации адвокаты считают целесообразным внести изменения в статью 259 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ("Протокол судебного заседания")", - сказал Пилипенко ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время эта статья устанавливает правила, по которым протокол заседания может быть написан от руки, или напечатан на машинке или на компьютере.

СПЧ предложило сделать аудиопротоколирование обязательным при рассмотрении дел в судах, при этом нарушение этого требования, считают в совете, должно стать основанием для отмены судебных актов.

Как отмечают в СПЧ, опыт ведения аудиозаписи в арбитражных судах России и аналогичная общемировая практика "убедительно доказывают, что данные технологии позволяют ускорить судебное разбирательство, в том числе путем исключения споров в судебных инстанциях по поводу замечаний на протокол судебного заседания". Аудиопротоколирование судебного заседания также позволит обеспечить доступ к этой информации через интернет.

Вместе с тем видеопротоколирование правозащитники считают неэффективным, так как это является не только непомерно дорогим, но и опасным "с точки зрения адекватности отражения происходящего в зале судебного заседания: не может дать его точной картины - ее легко исказить усилиями оператора".