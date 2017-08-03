ГИБДД проверит информацию о священнослужителе, перевозившем ребенка в багажнике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. ГИБДД Екатеринбурга проверит информацию о священнослужителе, который перевозил ребенка в багажнике автомобиля. Об этом в четверг сообщает отдел пропаганды ведомства.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, на котором мужчина в одежде священнослужителя уезжает с парковки одного из продуктовых магазинов, посадив перед этим в багажник автомобиля ребенка.
"Данное видео изучено, установлен водитель, проверка информации продолжается, в ходе которой будет установлено наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства", - отметили в ГИБДД.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались комментировать инцидент до результатов проверки ГИБДД.