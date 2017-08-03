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ГИБДД проверит информацию о священнослужителе, перевозившем ребенка в багажнике

Общество
3 августа, 20:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, августа. /ТАСС

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором мужчина в одежде священнослужителя уезжает с парковки магазина, посадив в багажник автомобиля ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. ГИБДД Екатеринбурга проверит информацию о священнослужителе, который перевозил ребенка в багажнике автомобиля. Об этом в четверг сообщает отдел пропаганды ведомства.

Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, на котором мужчина в одежде священнослужителя уезжает с парковки одного из продуктовых магазинов, посадив перед этим в багажник автомобиля ребенка.

"Данное видео изучено, установлен водитель, проверка информации продолжается, в ходе которой будет установлено наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства", - отметили в ГИБДД.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались комментировать инцидент до результатов проверки ГИБДД.

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