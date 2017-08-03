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Проект реабилитации инвалидов на яхтах получил грант на "Территории смыслов на Клязьме"

Общество
3 августа, 22:38 UTC+3 ТАСС

Еще одним победителем стал проект "Школа социального проектирования для молодых парламентариев"

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ТАСС, 3 августа. Проект "Море неограниченных возможностей", направленный на реабилитацию и абилитацию инвалидов при помощи яхтенного спорта, стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов по итогам политической смены образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

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"Проект "Море неограниченных возможностей" из Санкт-Петербурга, предлагающий участие инвалидов в парусной регате в качестве полноценных участников яхтенных команд, стал одним из победителей, получивших сертификат с рекомендациями на получение гранта 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Еще одним победителем, получившим сертификат на 300 тыс. рублей, стал проект "Школа социального проектирования для молодых парламентариев" из города Мичуринска. Всего по итогам пятой смены "Молодые парламентарии и политические лидеры" гранты на общую сумму 2,9 млн рублей получили 17 проектов.

Итоги грантового конкурса подвели вечером 3 августа на церемонии закрытии пятой образовательной смены форума.

Гостями площадки в рамках смены молодых парламентариев и политических лидеров стали начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, председатель Государственной думы России VII созыва Вячеслав Володин, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, а также лидеры думских фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

Ключевой темой "политической" недели на "Территории смыслов" стало счастье. Партнерами смены выступили Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Всего участие в работе площадке на этой смене приняли более 1000 молодых парламентариев и политических лидеров из всех регионов России.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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