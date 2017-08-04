Туристов в Венеции будут штрафовать за неподобающее поведение

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Венеции объявили о запуске "12 золотых правил поведения гостей", за нарушение которых туристам придется заплатить от €25 до €500. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Венецианские власти объявили об ужесточении штрафов за неподобающее поведение. Вместо прежних €50 за купание в каналах турист заплатит €500. За прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом теперь будут штрафовать на €200. По €100 потребуют с тех, кто устроит пикник в общественном месте или прокатится на велосипеде по пешеходным районам", - говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, упоминается, что власти предусматривают штраф за надписи на памятниках (€400) и за мусор (€25).

Информировать туристов о необходимости соблюдения правил поведения в Венеции будут с помощью специальной компании "Наслаждайся, уважай Венецию" (#EnjoyRespectVenezia) в социальных сетях, а так же через объявления и плакаты на сайте городского совета, на билбордах и в местах наибольшего скопления туристов. Кампания будет проводиться на 10 языках, включая русский.

В ассоциации приводят слова советника по туризму Венеции Паолы Мар, согласно которым сведения о штрафах будут передаваться в посольства родных стран нарушителей, чтобы таким образом предостеречь их соотечественников от подобных ошибок.

По данным АТОР, в Венеции уже успешно действует ограничение на количество туристов, посещающих центр города. Вместо 100 тыс. человек, желающих понаблюдать за фестивалем Festa del Redentore, к месту действия было допущено лишь 60 тыс. гостей. Кроме того, введен мораторий на создание в исторической части Венеции новых отелей и ресторанов быстрого питания.