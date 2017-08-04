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Глава НАО: острог на месте 1-го города на русском Севере станет точкой притяжения туристов

Общество
4 августа, 11:20 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, /Владимирская область

Застройка культурного объекта, как ожидают местные власти, может начаться уже в следующем году

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют воссоздать острог в окрестностях первого города на русском Севере - Пустозерска, который был покинут в 1960-е годы. В местной администрации рассчитывают, что исторический объект на месте, куда в XVII веке также был сослан почитаемый старообрядцами русский священник протопоп Аввакум, станет новой точкой притяжения туристов, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Игорь Кошин.

"Там в остроге был погребен протопоп Аввакум - духовный отец староверов, и мы планируем восстановить этот острог. Понятно, что будет новодел... Тогда мы получим еще одну точку притяжения. В Пустозерск староверы ездят ежегодно - это место паломничества", - сказал Кошин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

По словам главы НАО, сейчас вносятся коррективы в проектно-сметную документацию будущего культурного объекта. "Надеюсь, что в следующем году начнем строить", - добавил губернатор.

Пустозерск - первый город на русском Севере, был основан в 1499 году на реке Печоре. Пустозерское городище находится в 20 километрах от Нарьян-Мара.

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