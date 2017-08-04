Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ планируют штрафовать за распространение зарубежной периодики без разрешения

Общество
4 августа, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Законопроект предполагает штраф для физлиц в размере 1-1,5 тыс. руб., для юрлиц - 20-30 тыс. руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за распространение зарубежной печатной периодики без получения разрешения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях", опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающегося введения административной ответственности за распространение на территории Российской Федерации продукции зарубежного периодического печатного издания без получения соответствующего разрешения, а также продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения", - говорится документе.

Штраф за нарушение для физических лиц составляет 1-1,5 тыс. руб., для должностных лиц - 2-3 тыс. руб., для юридических лиц - 20-30 тыс. руб.

В соответствии с опубликованными документами, реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама