В РФ планируют штрафовать за распространение зарубежной периодики без разрешения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за распространение зарубежной печатной периодики без получения разрешения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях", опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающегося введения административной ответственности за распространение на территории Российской Федерации продукции зарубежного периодического печатного издания без получения соответствующего разрешения, а также продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения", - говорится документе.

Штраф за нарушение для физических лиц составляет 1-1,5 тыс. руб., для должностных лиц - 2-3 тыс. руб., для юридических лиц - 20-30 тыс. руб.

В соответствии с опубликованными документами, реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.