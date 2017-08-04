Адвокат Нурматова утверждает, что ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страсбургский суд применил меры по временному запрету на выдворение в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз) до вынесения решения по его жалобе в ЕСПЧ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кирилл Коротеев.

"Европейский суд запретил выдворение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека", - сказал адвокат.

Басманный суд 1 августа принял решение о выдворении Нурматова из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства.