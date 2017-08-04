"Машук" меняет Кавказ: как форум помогает молодежи воплощать мечты

ТАСС, 4 августа. Восьмой Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" примет 5 августа первых участников. За две смены форум посетят около 2 тысяч молодых людей, сотни из которых приготовили для защиты свои проекты. Грантополучатели прошлых лет рассказали корреспондентам ТАСС о своих проектах и о том, какую роль "Машук" сыграл в воплощении их идей.

Университетский телеканал

На "Машуке-2016" участники из Чечни представили 150 проектов, 11 из них получили поддержку на общую сумму 7,8 млн рублей.

"Все работы реализованы и на данный момент являются действующими. В числе победителей проекты по профориентации школьников и улучшению предоставления услуг в сфере ЖКХ. Также получить грант удалось интересному проекту по созданию студенческого телевидения", - рассказал ТАСС начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями регионального Министерства молодежи Ислам Бельтиев.

Победа на форуме в 2016 году позволила Висраилу Хадиеву открыть первое в республике студенческое телевидение на базе Чеченского государственного университета. Темы для новостей и подготовку передач ведут самые активные студенты - они учатся делать репортажи, проводить съемки и монтировать сюжеты.

Аудитория канала в YouTube и Instagram уже превысила 5 тысяч зрителей.

"Мне одобрили 300 тысяч рублей в рамках форума. На эту сумму мы приобрели две камеры, штативы, оптику, микрофоны и футболки. Темы новостей - все, что происходит в вузах республики и за их пределами. Популярность телевидения каждый день увеличивается, а вместе с этим и наши планы", - говорит Хадиев.

В этом году молодой человек вновь едет со своей командой на "Машук", на этот раз студенты представят проект медиа-холдинга, который предполагает создание собственной студии и запуск радиоканала.

"Нам уже выделили помещение под студию и одобрили размещение внутривузовских экранов, а также колонок. Если удастся выиграть грант на расширение, мы, помимо новостных сюжетов, будем делать собственные передачи и увеличим охват", - говорит он.

Школа первой помощи в экстремальных ситуациях

За шесть лет работы "Машука" грантовую поддержку получили около 250 проектов из Кабардино-Балкарии.

Один из них - проект, инициатором которого стал директор центра общественных инициатив "Северный Кавказ" Кантемир Давыдов. Он не один год проработал в МЧС и понял, что слишком мало людей знает о том, как оказывать первую помощь человеку, попавшему в беду, как вести себя в экстремальной ситуации. Его проект создания межрегиональной школы первой помощи, безопасности жизнедеятельности и туризма коснулся всего Северного Кавказа.

"Наша задача была создать материально-техническую базу для развития направления первой помощи на Северном Кавказе. Кроме этого, была задача подготовить достаточное количество инструкторов для функционирования классов во всех субъектах округа. Задача выполнена практически полностью. С сентября у нас во всех субъектах начнут работать классы", - рассказал автор проекта.

Проект оказался востребованным, поэтому авторы решили выделить его в отдельную организацию.

"У нас сейчас в Минюсте находятся документы на регистрацию общественной организации "Центр первой помощи, безопасности жизнедеятельности и туризма "Кавказ без опасности". Мы планируем сделать две основные площадки: в Нальчике, потому что база организации находится в Кабардино-Балкарии, и в окружной столице - Пятигорске", - говорит Давыдов.

Базовый курс оказания первой помощи состоит из 16 часов, на практику отводится около двух третей от этого времени. За время работы проекта курсы оказания первой помощи прошли 12 тысяч человек.

Закуплено дорогостоящее оборудование, в Северо-Кавказском федеральном округе подготовлено 24 квалифицированных инструктора, еще 56 инструкторов обучили по программе взаимодействия с Северо- Кавказским филиалом Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Куда девать старые батарейки

Этот год объявлен в России годом экологии, но тема защиты природы волновала кавказскую молодежь и раньше. Одним из победителей форума в 2015 году стала представительница Дагестана Аминат Мансурова с проектом "Сдай батарейку. Дагестан".

"Сначала я узнала, что батарейки нельзя выбрасывать, и начала хранить их дома. За год их накопилось достаточно, и я поняла, что с этим надо что-то делать, узнала, что в Челябинске есть завод, который занимается экологичной переработкой. Мне казалось неправильным, что о вреде батареек никто не знает", - рассказывает Аминат.

Девушка получила поддержку на форуме "Машук", проект удалось запустить в Дагестане, позже к нему присоединилась Кабардино-Балкария. Собрать и отправить на утилизацию удалось 36 кг батареек, хотя изначально планировалось переработать около 7 кг.

"К сожалению, Челябинск с физическими лицами не работал, поэтому пришлось перевозить батарейки в Москву в пункт сбора. Помогли в транспортной компании - согласились отвезти посылкой", - говорит автор проекта.

Школа публичной политики

Магомед Албаков, 20-летний студент юридического факультета Ингушского государственного университета, получил в 2016 году грант на создание "Школы публичной политики".

"Идея возникла, когда я работал заместителем председателя молодежного совета города Карабулак. Во время проведения региональных праймериз, выборов я подумал, что было бы хорошо создать открытый центр для обсуждения молодежных планов и задач", - рассказывает он.

В рамках проекта проходят тренинги, круглые столы, семинары. Участники - только молодежь.

"Вся наша работа нацелена, в первую очередь, на политическое развитие именно этой категории наших людей. Интерес молодежи к политике и публичной деятельности растет, поэтому количество желающих обучаться в нашей школе с каждым разом увеличивается", - отмечает Магомед.

Игрушки, говорящие на родном языке

Победительница прошлогоднего "Машука" Элона Дзалаева из Северной Осетии привезла на форум идею проекта "Мягкие игрушки, говорящие на родном языке". Проблема сохранения родного языка волнует девушку давно.

"Сейчас дети, особенно во Владикавказе, практически не разговаривают на родном языке. Этим и обусловлена идея создания игрушек, которые будут петь и разговаривать с малышами на осетинском языке, ведь в игровой форме они лучше будут усваивать первые азы", - говорит она.

Сделанные вручную лисицы, зайцы и мишки, одетые в национальные костюмы, читают стихи поэта Коста Хетагурова, здороваются и считают на осетинском языке. Говорят они голосами молодых актеров Осетинского театра и преподавателей осетинского языка. Игрушки по заказу можно озвучивать и голосами родных для ребенка людей, выбирать различные стихи и мелодии.

"Форум помог воплотить в жизнь мою мечту, и уже сегодня в магазинах продаются игрушки, говорящие на осетинском языке", - говорит Элона. По ее словам, практически все поступившие в продажу первые экземпляры игрушек были забронированы заранее.

Популяризация знаний

Мила Сафарова и Елена Тимофеева из Ставропольского края победили на "Машуке-2016" с проектом Arteria - площадкой для популяризации знаний. В рамках проекта проходили бесплатные лекции и мастер-классы по музыке, живописи, участники обсуждали кинематограф, философию, дизайн и многое другое.

"Идея пришла мне в голову курсе на втором, когда я увидела замечательных лекторов и поняла, что учиться можно с интересом. В школе мне было всегда скучно, а на факультете филологии о сложных вещах рассказывали очень интересно", - говорит вдохновитель проекта Мила Сафарова.

Интересные лекции привлекли жителей Ставрополя, некоторые занятия собирали до 500 слушателей. Лекторы, которые хотели поделиться знаниями, тоже заинтересовались проектом - очередь на проведение лекций растянулась на несколько месяцев вперед. "Это не учеба в буквальном смысле, это учеба через развлечение, она не отягощает людей", - пояснила Елена Тимофеева.

Сейчас девушки планируют расширить проект. Arteria переедет на автономную площадку, а лекторами станут профессионалы не только из Ставрополя, но и из других городов России.

О "Машуке"

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017" пройдет в две смены с 5 по 19 августа на Комсомольской поляне в Пятигорске. Первая смена будет посвящена развитию территории и экологии региона, а вторая - экологии общества.

В 2016 году тренинги и лекции "Машука" посетили 2,45 тыс. участников. В рамках форума проводился конкурс молодежных предпринимательских и общественных проектов.

По результатам первой смены 2016 года публичную защиту проектов прошли 424 участника, в том числе 30 организаций, на вторую смену форума подали заявки 472 участника, в том числе 56 организаций. Проекты оценивали эксперты, утвержденные Росмолодежью, в том числе десять федеральных экспертов и десять представителей от регионов Северо- Кавказского федерального округа. В рамках конкурса было распределено 105 грантов среди физлиц на общую сумму 35,5 млн рублей в десяти номинациях и 20 грантов среди юридических лиц на общую сумму 50 млн рублей в четырех номинациях.

Агентство ТАСС оказывает форуму "Машук" информационную поддержку.