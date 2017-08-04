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В Москве произошел сбой с оплатой парковки через СМС-сообщение

Общество
4 августа, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Причины ситуации и время восстановления системы не сообщаются

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета в столице с помощью СМС-сообщений оказалась временно недоступна. Об этом сообщается в пятницу на сайте Московского паркинга.

"С 19:00 мск 4 августа 2017 временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через СМС-сообщения", - отмечается на сайте. Причины сбоя не уточняются. О времени восстановления работы системы также не сообщается.

Отмечается, что услуга по оплате парковки доступна через приложение "Парковки Москвы", в личном кабинете на сайте паркинга, а также через паркоматы.

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