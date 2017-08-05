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Путин в Кирове проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Общество
5 августа, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Глава государства также пообщается с врио главы региона Игорем Васильевым и ознакомится с реализацией проекта "Бережливая поликлиника"

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ТАСС, 5 августа. Президент России Владимир Путин отправится в субботу в рабочую поездку в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент будет в Кирове, там он проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, пообщается с врио главы региона [Игорем] Васильевым, ознакомится с реализацией проекта "Бережливая поликлиника", о котором ему недавно рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова, посетит соответствующее медучреждение", - сказал Песков.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания Совета планируется рассмотреть ход и первые результаты реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также участие населения в осуществлении местного самоуправления. С основным докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Ожидается, что президент посетит поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра, участвующую в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника", который направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова 1 августа рассказывала Путину о реализации проекта "Бережливая поликлиника", который ведомство ведет совместно с госкорпорацией "Росатом". По ее словам, в проекте, который был запущен Минздравом в ноябре 2016 года, на данный момент принимают участие 99 поликлиник в 37 регионах.

Министр добавила, что в результате реализации проекта "без каких-то дополнительных значимых финансовых ресурсов, просто за счет того, что нормализуется логистика, организационные процессы, в 12 раз сокращается время ожидания врачей, упрощается запись на прием к врачам, работают "вежливые регистратуры".

По словам Скворцовой, эта программа в целом заработала, и "результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением". "Буквально за первые месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность повышается в среднем на 10-15%, доброжелательная обстановка, комфорт получения медицинской помощи", - поясняла она.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович Скворцова, Вероника Игоревна Васильев, Игорь Владимирович
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