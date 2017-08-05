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Военные из России доставили лекарства в единственный работающий в Сирии онкоцентр

Общество
5 августа, 6:20 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 5, августа. /ТАСС

Главврач Мунир Усман отметил, что подобные препараты в Сирии не производятся, а закупить их в Европе учреждение не может из-за санкций

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около 300 кг лекарств в единственный действующий в ближневосточной стране онкологический центр, который расположен в Тишринской университетской больнице в Латакии.

"Мы провели гуманитарную акцию по доставке онкологических препаратов в единственный онкоцентр, существующий и продолжающий свою работу на территории Сирии. Данная акция готовилась долго. Препараты - термолабильные (неустойчивые к тепловому воздействию - прим. ТАСС), требующие особых условий хранения, поэтому доставка потребовала определенных сложностей - использовались специальные термоконтейнеры", - рассказал журналистам представитель Центра Владимир Корзоватых.

Главврач Тишринской больницы Мунир Усман отметил, что подобные препараты в Сирии не производятся, а закупить их в Европе учреждение не может из-за санкций. "Спасибо друзьям в России и врачам, которые работают на авиабазе Хмеймим, за то, что они поставляют нам лекарства. Это уже не первый раз, когда они привозят необходимые препараты. В Сирии такие медикаменты не производятся, их приходится закупать за границей, но так как сейчас наша страна находится под санкциями, мы очень много лекарств просто не можем купить", - сказал он.

Тишринская больница является центральной в Латакии. При этом она обслуживает большое количество людей, приезжающих со всей Сирии: по словам главврача, пациентов из других городов и провинций в разы больше, чем местных. Обслуживание бесплатное - операции и лечение проводятся за государственный счет.

Начальник онкологического центра при больнице Надир Абдала рассказал журналистам, что ежедневно центр обслуживает около 200 пациентов. Без поставляемых лекарств ситуация для многих была бы безнадежной, подчеркнул он.

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