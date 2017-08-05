Проект "Бережливая поликлиника" будет запущен в Кировской области к 1 сентября

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ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют завершить внедрение проекта "Бережливая поликлиника" в регионе к 1 сентября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства области.
"1 сентября 2017 года в регионе завершится внедрение пилотного проекта Минздрава России "Бережливая поликлиника", - говорится в сообщении.
Реализация проекта позволит пациентам записываться на прием к врачу в удобное время, забирать анализы без очередей, получать своевременную и качественную медицинскую помощь. Будет минимизировано время получения справок и льготных рецептов, уточнили в правительстве.
"Важной частью программы стало введение электронных медицинских карт: сегодня в данной системе хранится информация о здоровье каждого ребенка в Кировской области. Ее невозможно потерять или унести домой, а вся необходимая информация есть в компьютере врача. Кроме того, электронная медицинская карта позволяет сразу нескольким специалистам знакомиться с нужными сведениями и вносить новые данные, что <...> оптимизирует деятельность медицинского персонала", - добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин отправится в субботу в рабочую поездку в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Также глава государства пообщается с врио главы региона Игорем Васильевым, ознакомится с реализацией проекта "Бережливая поликлиника", о котором ему недавно рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова, посетит соответствующее медучреждение, уточнял Песков.