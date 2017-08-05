Память адмирала Федора Ушакова почтили в Мордовии

Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в СочиСпорт 5 августа, 15:30
Под землей в шахте "Мир" в Якутии находятся восемь человекПроисшествия 5 августа, 15:29
Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018Спорт 5 августа, 15:25
Представительница Башкортостана Гареева выиграла индивидуальную велогонку на СпартакиадеСпорт 5 августа, 15:19
Генменеджер сборной Канады подтвердил участие команды в Кубке Первого канала по хоккеюСпорт 5 августа, 15:14
Кокорин: информация об уходе Дзюбы из "Зенита" не имеет под собой основанийСпорт 5 августа, 15:07
Генменеджер сборной Канады надеется, что команда сыграет с россиянами перед ОИ-2018Спорт 5 августа, 15:01
Кокорин: пропускать домашний чемпионат мира нельзя, потом можно будет долго сожалетьСпорт 5 августа, 14:36
СМИ: Турция перебросила несколько гаубиц и танк к границе с СириейМеждународная панорама 5 августа, 14:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные памяти причисленного к лику святых адмирала Федора Ушакова, прошли в Мордовии, куда вернули мощи святого из Кронштадта, сообщили в Минобороны.
"В ряде городов и населенных пунктов Республики Мордовия проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные годовщине канонизации и приуроченные к двухсотлетию со дня кончины святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве сообщили, что накануне в Санаксарском Рождество-Богородичном мужском монастыре было проведено всенощное бдение, после которого мощи святого были доставлены в столицу Мордовии. "Сегодня в Кафедральном соборе в Саранске совершилась Божественная литургия, после состоялся крестный ход вокруг храма, проведен молебен и церемония возложения цветов к памятнику адмирала российского флота Федора Ушакова", - подчеркнули в Минобороны.
Для жителей и гостей Мордовии открылась выставка "На земле святого праведного воина Феодора Ушакова".
Ранее по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи святого были доставлены в Кронштадт по случаю празднования Дня Военно-морского флота.
Адмирал Федор Ушаков, прославившийся тем, что не проиграл ни одного морского сражения, был причислен к лику святых в 2001 году Русской Православной церковью.