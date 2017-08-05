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Память адмирала Федора Ушакова почтили в Мордовии

Общество
5 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

В регионе проходят праздничные мероприятия, посвященные годовщине канонизации адмирала

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные памяти причисленного к лику святых адмирала Федора Ушакова, прошли в Мордовии, куда вернули мощи святого из Кронштадта, сообщили в Минобороны.

"В ряде городов и населенных пунктов Республики Мордовия проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные годовщине канонизации и приуроченные к двухсотлетию со дня кончины святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что накануне в Санаксарском Рождество-Богородичном мужском монастыре было проведено всенощное бдение, после которого мощи святого были доставлены в столицу Мордовии. "Сегодня в Кафедральном соборе в Саранске совершилась Божественная литургия, после состоялся крестный ход вокруг храма, проведен молебен и церемония возложения цветов к памятнику адмирала российского флота Федора Ушакова", - подчеркнули в Минобороны.

Для жителей и гостей Мордовии открылась выставка "На земле святого праведного воина Феодора Ушакова".

Ранее по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи святого были доставлены в Кронштадт по случаю празднования Дня Военно-морского флота.

Адмирал Федор Ушаков, прославившийся тем, что не проиграл ни одного морского сражения, был причислен к лику святых в 2001 году Русской Православной церковью.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Ушаков, Федор Федорович
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