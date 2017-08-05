В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат

Галиев: хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущееСпорт 5 августа, 21:35
"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством СлуцкогоСпорт 5 августа, 21:28
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метровСпорт 5 августа, 21:25
Котков победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе до 80 кгСпорт 5 августа, 21:10
Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"Спорт 5 августа, 21:08
Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателюСпорт 5 августа, 20:57
Шунин: "Амкар" был принципиальным соперником для "Динамо"Спорт 5 августа, 20:53
Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфераСпорт 5 августа, 20:48
Гаджиев: если "Амкар" продолжит играть, как с "Динамо", то будет бороться за выживаниеСпорт 5 августа, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАЛЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Останки 202 советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, перезахоронены в братской могиле в городе Синимяэ в субботу.
"Мы обязаны этим людям, которых провожаем сегодня в последний путь, тем, что мы живы, что живут на земле наши дети и внуки. Память о них - освободителях Европы от фашизма - мы должны передать молодому поколению", - сказал интернет-порталу Delfi руководитель Силламяэской организации российских соотечественников Григорий Растегаев.
Останки погибших были обнаружены местным поисковым клубом Кamerad. Решение об их перезахоронении было принято после согласования всех формальных вопросов с властями Эстонии и России.
В траурной церемонии приняли участие и. о. генерального консула РФ в Нарве Екатерина Андриевская, консул-советник Владимир Малышев, атташе Александр Шматков, ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских организаций и объединений российских соотечественников Ида-Вирумаа, а также члены Нарвского союза "Патриот". Заупокойный молебен по погибшим отслужил священник нарвского православного храма.
"В земле [восточного региона Эстонии] Ида-Вирумаа находится очень много останков солдат, воевавших как на стороне советской армии, так и на другой стороне, - сказал руководитель поискового клуба Кamerad Павел Штиммер. - Думаю, это тысячи, если не десятки тысяч павших. И мы, поисковики тринадцати национальностей, входящие в наш клуб, делаем общее дело - сохраняем память о воинах, отдавших свои жизни".