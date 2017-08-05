В Эстонии перезахоронены останки 202 советских солдат

ТАЛЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Останки 202 советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, перезахоронены в братской могиле в городе Синимяэ в субботу.

"Мы обязаны этим людям, которых провожаем сегодня в последний путь, тем, что мы живы, что живут на земле наши дети и внуки. Память о них - освободителях Европы от фашизма - мы должны передать молодому поколению", - сказал интернет-порталу Delfi руководитель Силламяэской организации российских соотечественников Григорий Растегаев.

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Останки погибших были обнаружены местным поисковым клубом Кamerad. Решение об их перезахоронении было принято после согласования всех формальных вопросов с властями Эстонии и России.

В траурной церемонии приняли участие и. о. генерального консула РФ в Нарве Екатерина Андриевская, консул-советник Владимир Малышев, атташе Александр Шматков, ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских организаций и объединений российских соотечественников Ида-Вирумаа, а также члены Нарвского союза "Патриот". Заупокойный молебен по погибшим отслужил священник нарвского православного храма.

"В земле [восточного региона Эстонии] Ида-Вирумаа находится очень много останков солдат, воевавших как на стороне советской армии, так и на другой стороне, - сказал руководитель поискового клуба Кamerad Павел Штиммер. - Думаю, это тысячи, если не десятки тысяч павших. И мы, поисковики тринадцати национальностей, входящие в наш клуб, делаем общее дело - сохраняем память о воинах, отдавших свои жизни".