ГП: В России впервые стало меньше преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Совершаемые людьми в состоянии алкогольного опьянения преступления в России впервые за несколько лет пошли на убыль. Об этом говорится в данных правовой статистики за полугодие, опубликованных Генпрокуратурой России.

Общее число преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя, остается высоким. "В первом полугодии каждое третье преступление (34,1%) совершено в состоянии алкогольного опьянения (в 1-м полугодии 2016 года - 35,1%)", - говорится в материалах прокуратуры. Последние годы демонстрировали рост преступлений под воздействием спиртного. В 2014 году - 353 тыс., в 2015 году - 401 тыс., в 2016 году - 440 тыс.

В 2017 году впервые за несколько лет удалось преломить ситуацию - число таких преступлений стало сокращаться. "По сравнению с шестью месяцами прошлого года, количество предварительно расследованных преступлений данной категории уменьшилось на 14,8% (с 230 тыс. до 196 тыс.)", - отмечают в Генпрокуратуре. Самое большое снижение - в Свердловской области, Пермском крае, Челябинской области, Алтайском крае и Башкортостане. Небольшой рост произошел в Санкт-Петербурге, Крыму, Калужской области, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

На 14% сократилось и число преступлений в состоянии наркотического опьянения (до 13 тыс.). Лидером по сокращению числа преступлений под воздействием наркотиков стала Москва (на 1,6 тыс. по сравнению с 1-м полугодием 2016 года). Самый большой рост (на 465) - в Санкт-Петербурге.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осталось на прежнем уровне (105 тыс. за полгода), 95,5% из них выявляет полиция. Самая большая доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - в Санкт-Петербурге (27,1% среди всех преступлений), Чечне (20,5%), Ханты-Мансийском округе (16,7%), Карачаево-Черкесии (16,7%), Северной Осетии (16,2%) и в Калмыкии (15,2 %).