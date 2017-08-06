В Индии представлена книга о русской революции

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Книга известной индийской писательницы, литературоведа и историка Ачалы Моулик "Русская революция и бури сквозь столетие. 1917-2017" представлена в центре IT-индустрии Индии - Бангалоре. Как сообщила в воскресенье ТАСС сама писательница, это первое подобного рода издание в Индии, посвященное Октябрьской революции 1917 года и вышедшее в свет к столетнему юбилею события.

Его презентация в Международном центре города-сада, как еще называют Бангалор, собрала интеллектуальную элиту столицы южного штата Карнатака, которая славится своими культурными традициями - в том числе, политиков, дипломатов, чиновников, военачальников в отставке, и тех, чья работы связана с развитием сотрудничества с нашей страной.

Презентация книги о русской революции в Индии © Евгения Кармалито/ТАСС

"Это уникальное издание, которое свидетельствует об энциклопедических познаниях автора, подробно повествуя об истории революции, ее событиях и движущих силах, - заявил на презентации издания Субхаш Чандра Кхунтия, главный секретарь правительства штата Карнатака. - Ее достоинство также в глубоком анализе огромного влияния революции на процессы, происходившие в мире в XX столетии. Для индийских читателей книга важна еще и тем, что позволяет глубже узнать СССР и Россию, нашего испытанного временем друга".

Как отметил в своем выступлении старший советник посольства РФ в Индии Сергей Кармалито, "события столетней давности - важный урок для нас, следует извлечь из него те объединяющие начала, важные и актуальные для разных социальных групп, которые смогут консолидировать и сплотить граждан России".

Ачала Моулик - не просто "домашний" писатель: в свою бытность она была секретарем министерства образования, а затем возглавляла Археологическую службу Индии. Из-под ее пера вышли увлекательные и правдивые книги, в том числе, "Силуэты русской литературы: от Пушкина до Евтушенко", "100 лет Льва Толстого в индийской перспективе". За работы, посвященные России, Ачала Моулик была награждена Медалью Александра Пушкина и удостоена премии имени Сергея Есенина.

Темой Октябрьской революции Ачала Моулик "заболела" еще в юности. К 50-летию памятного события она опубликовала в индийской прессе статью, и тогда же они договорились с уже покойным мужем написать книгу. Примечательно, что труд писательницы посвящен памяти ее личного друга, бывшего посла России в Индии Александра Кадакина, "выдающегося российского дипломата, который много сделал для наращивания российско-индийской дружбы". "Я вложила в создание этой книги всю свою любовь и признательность к вашей стране за ту роль, которую она сыграла в укреплении Индии как независимого государства", - подчеркнула она в беседе с корреспондентом ТАСС.